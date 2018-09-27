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Снимок американского истребителя F-22, который, предположительно, сделал пилот российского Су-35С при захвате цели, наделал немало шуму в зарубежных СМИ.
На фотографии грозный "Хищник" застыл в прицеле "сушки", и пилоту оставалось только нажать гашетку и уничтожить американца.
Как утверждает пользователь Twitter Fighter Bomber, F-22 "хамил, за что и был наказан после непродолжительного воздушного боя". Захват цели осуществлялся штатной оптико-локационной станцией (ОЛС-35). И это говорит о том, что Су-35С может захватывать F-22, хотя "не всегда все получается, но если надо будет – сделаем". Где был сделан снимок, не сообщается, однако в данный момент на Земле есть только одно место, где могут повстречаться эти два самолета, – и это Сирийская Арабская Республика.
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F-22 "Raptor". Что для вас "партнёрские" взаимоотношения? Лично для меня, и в воздухе, и в постели это значит, что кто-то кого-то трахает. Причём если в постели это как-бы минимум дружеские взаимоотношения, то в воздухе, это нечто совсем иное. Все партнёрские взаимоотношения предусматривают лишь некий договор не стрелять по "партнёру". Не стрелять боевым оружием. При этом мешать выполнить боевую задачу, если она не выгодна партнёрам, тебе будут всеми способами. Таких способов миллион. Самый банальный, это постановка помех радиосвязи и средствам навигации. Это самый мирный и гуманный способ. Могут пересекать твой боевой курс на минимальных интервалах и дистанциях сбивая тебя спутняком от двигателей. Могут обоссать сливом топлива, могут обстрелять ППИшками. Могут включить все прицелы и имитировать атаки, с выходом из атаки в последний момент. Могут на твоей высоте в лоб запустить парочку беспилотников. А уж станция предупреждения об облучении у тебя будет орать постоянно, даже на сомневайся. И если файтербомберы могут ответить тем-же, то разведке, штурмовикам и бомберам приходится несладко. Поэтому им помогают файтеры и файтербомберы. Они всеми способами делают выполнение боевой задачи своими подопечными возможным. На фото F-22 "Raptor" в прицеле нашего Су-35с. "ОЛС+ТП". В захвате. Да 22й хамил и был наказан после непродолжительного воздушного боя, за который конечно нашего синегрудого трахнули. Все как обычно. Как видите замечательно захватывается и стелс. Да можем. Да не всегда всё получается, но если надо будет - сделаем. #bomberchronics #russianmilitary #aviator #aviation #авиация #вксроссии #aircraft #airforce #jet #avgeek #russiaairforce #avporn #aviationlovers #aviation4u #pilot #aviationgeek #aviationlover #airplane #fighterjet #fighterpilot #piloteyes #militaryaviation #aviationphotography #planes #f22
Журнал The National Interest попытался разобраться, действительно ли российский истребитель поколения 4+ мог взять на прицел F-22. Ведь по версии американских экспертов, последний должен "щелкать самолеты четвертого поколения как орешки" благодаря радару с активной фазированной решеткой.
В NI считают, что даже если эти снимки подлинные, нельзя делать выводы, не зная, при каких обстоятельствах они были сделаны. Но, как предполагают эксперты издания, Су-35С захватил "Хищника" на небольшом расстоянии, когда F-22 ничем особо не отличается от обычного истребителя четвертого поколения. Ведь его конек – нанесения ударов с большого расстояния, когда противник даже не подозревает, что его атакуют.
Во время авиасалона Farnborough в 2010 г. пилот гражданского авиалайнера снял на видео F-22 c помощью обычной электрооптической инфракрасной системы. Истребитель становится малозаметным только за пределами визуальной видимости, а на небольшом расстоянии он вполне уязвим.
В 2009 г. во время учений НАТО один из французских пилотов "Рафалей" аналогично захватил F-22 своей системой Optronique, а затем то же самое повторили в 2012-м летчики "Люфтваффе" на "Еврофайтерах", используя Pirate. Причем захват, по словам немецких пилотов, осуществлялся на расстоянии около 20 морских миль.
NI считает, что российский ОЛС-35 уступает Pirate, но при этом является очень достойной станцией. Су-35С может отслеживать до четырех целей одновременно на дальности до 50 км, а при заходе в хвост – до 90 километров.
ОЛС-35, используя Х-диапазон, действительно позволяет Су-35С засекать малозаметные истребители. Уже другой вопрос, что F-22, по идее, должен захватить его раньше, так как выходит за пределы Х-диапазона, тем более если F-22 или F-35 действуют в составе группы.
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