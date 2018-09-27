В США задумались об эффективности "Хищников"

Снимок американского истребителя F-22, который, предположительно, сделал пилот российского Су-35С при захвате цели, наделал немало шуму в зарубежных СМИ.

На фотографии грозный "Хищник" застыл в прицеле "сушки", и пилоту оставалось только нажать гашетку и уничтожить американца.

Как утверждает пользователь Twitter Fighter Bomber, F-22 "хамил, за что и был наказан после непродолжительного воздушного боя". Захват цели осуществлялся штатной оптико-локационной станцией (ОЛС-35). И это говорит о том, что Су-35С может захватывать F-22, хотя "не всегда все получается, но если надо будет – сделаем". Где был сделан снимок, не сообщается, однако в данный момент на Земле есть только одно место, где могут повстречаться эти два самолета, – и это Сирийская Арабская Республика.

Журнал The National Interest попытался разобраться, действительно ли российский истребитель поколения 4+ мог взять на прицел F-22. Ведь по версии американских экспертов, последний должен "щелкать самолеты четвертого поколения как орешки" благодаря радару с активной фазированной решеткой.

В NI считают, что даже если эти снимки подлинные, нельзя делать выводы, не зная, при каких обстоятельствах они были сделаны. Но, как предполагают эксперты издания, Су-35С захватил "Хищника" на небольшом расстоянии, когда F-22 ничем особо не отличается от обычного истребителя четвертого поколения. Ведь его конек – нанесения ударов с большого расстояния, когда противник даже не подозревает, что его атакуют.

Во время авиасалона Farnborough в 2010 г. пилот гражданского авиалайнера снял на видео F-22 c помощью обычной электрооптической инфракрасной системы. Истребитель становится малозаметным только за пределами визуальной видимости, а на небольшом расстоянии он вполне уязвим.

В 2009 г. во время учений НАТО один из французских пилотов "Рафалей" аналогично захватил F-22 своей системой Optronique, а затем то же самое повторили в 2012-м летчики "Люфтваффе" на "Еврофайтерах", используя Pirate. Причем захват, по словам немецких пилотов, осуществлялся на расстоянии около 20 морских миль.



NI считает, что российский ОЛС-35 уступает Pirate, но при этом является очень достойной станцией. Су-35С может отслеживать до четырех целей одновременно на дальности до 50 км, а при заходе в хвост – до 90 километров.

ОЛС-35, используя Х-диапазон, действительно позволяет Су-35С засекать малозаметные истребители. Уже другой вопрос, что F-22, по идее, должен захватить его раньше, так как выходит за пределы Х-диапазона, тем более если F-22 или F-35 действуют в составе группы.