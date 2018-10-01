Десантникам катастрофически не хватает самолетов

Отмечая сильные стороны Сухопутных сил РФ, которые после 2011 года совершили существенный рывок вперед, США все же выявили в них слабое место. И как ни странно – это воздушно-десантные войска, которые традиционно считаются самыми сильными и боеспособными.

Эксперты из The National Interest даже не сомневаются в высоком уровне подготовки российской "десантуры". Кроме того, Россия обладает самой многочисленной "армией" воздушно-десантных войск в мире. Проблема в другом – их не на чем транспортировать к месту высадки, если речь идет о масштабной операции. Самолетов слишком мало, если сравнивать с возможностями тех же США. Однако ВДВ стали настолько важны для Москвы в политическом смысле, что у руководства страны не поднимается рука сократить их численность.

На данный момент в составе ВС РФ служат четыре воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, четыре десантно-штурмовые бригады. А также 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения, участвовавшая в конфликте в Южной Осетии и присоединении Крыма к России. Плюс несколько воздушно-десантных военных училищ. Итого численность войск ВДВ составляет порядка 45 тысяч человек.

А вот парка самолетов Ил-76, который состоит из 120 штук, хватит только чтобы взять на борт два воздушно-десантных полка со стандартным набором вооружения и техники.

Как подчеркнул в интервью сентябрьскому номеру журнала OE Watch автор "Известий" Илья Крамник, на маневрах "Восток-2018" было задействовано 45 самолетов. Этого хватило менее чем на полк ВДВ с двумя батальонами и БМД.



Таким образом, России либо нужно строить намного больше самолетов, либо сокращать численность воздушно-десантных войск. У США около 200 военных транспортников C-17 "Геркулес", и этого хватает только на одну 82-ю дивизию.

Конечно, противники этих военных реформ могут заявить, что самолеты могут летать по несколько раз. Однако опыт Второй мировой войны показал, что максимальный эффект достигается во время первой высадки десанта, когда на земле еще немного войск и есть эффект неожиданности. Во время следующих высадок десантников, скорее всего, будут расстреливать шквальным огнем. Если, конечно, самолеты долетят. Разумеется, их будут пытаться сбить.