США пояснили провал морской блокады России

Министр внутренних дел Америки опозорился дважды

США не способны перекрыть России морские пути. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску. Он проанализировал возможности вооруженных сил США и РФ в случае конфликта на Ближнем Востоке и сделал однозначный вывод: попытка заблокировать России выход в Средиземное море окончится печально для США.

Ранее министр по внутренним делам США Райан Зинке заявил, что Москва хочет захватить ближневосточный рынок энергоресурсов, поэтому Вашингтон должен организовать морскую блокаду. Сначала эксперты с разной степенью тактичности указали агрессивному министру, что страны Ближнего Востока являются крупными экспортерами нефти и газа. Поэтому они не нуждаются в российских поставках, как и РФ не нужны их энергоресурсы.

Потом и в Пентагоне признали, что РФ обладает современными средствами для защиты своих интересов, поэтому даже не стоит пытаться ограничивать ее в Черном и Средиземном море.

Хорошо, что Пентагон, в отличие от американского министра внутренних дел, это понимают, отмечает Василеску. В статье на сайте Voltairnet.org он напоминает, что Черноморский флот РФ при необходимости быстро может стать Средиземноморским.

Для эффективных действий группировки авианосцев и вертолетоносцев США должны подойти к месту на расстояние не менее 720 километров. Но это значит, им придется пройти Гибралтарский пролив – там-то их ВС РФ и потопят в случае конфликта.

Кроме того, новейшие российские противокорабельные ракеты Х-47М2 "Кинжал" практически неуязвимы. Их дальность 2 тыс. км, максимальная высота полета – 50 километров. А у лучшей американской ракеты такого типа максимальная высота 33 километра. Плюс "Кинжал" рассеивает вокруг себя до 20 ложных целей, а американцы обладают возможностью одновременно запускать лишь 8-12 противоракет. Корабельная система Aegis военным США также не поможет, поскольку ее ракеты SMA-3 IIA и IB рассчитаны для перехвата на высоте от 80 до 150 км, отмечает эксперт.

Василеску сравнивает и другое вооружение РФ и США и делает вывод, что заявления американского министра внутренних дел поверхностны и его призывы невозможно реализовать.