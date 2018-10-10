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США пояснили провал морской блокады России

Фото: flickr.com/chucka_nc
Министр внутренних дел Америки опозорился дважды

США не способны перекрыть России морские пути. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску. Он проанализировал возможности вооруженных сил США и РФ в случае конфликта на Ближнем Востоке и сделал однозначный вывод: попытка заблокировать России выход в Средиземное море окончится печально для США.

Ранее министр по внутренним делам США Райан Зинке заявил, что Москва хочет захватить ближневосточный рынок энергоресурсов, поэтому Вашингтон должен организовать морскую блокаду. Сначала эксперты с разной степенью тактичности указали агрессивному министру, что страны Ближнего Востока являются крупными экспортерами нефти и газа. Поэтому они не нуждаются в российских поставках, как и РФ не нужны их энергоресурсы.

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Потом и в Пентагоне признали, что РФ обладает современными средствами для защиты своих интересов, поэтому даже не стоит пытаться ограничивать ее в Черном и Средиземном море.

Хорошо, что Пентагон, в отличие от американского министра внутренних дел, это понимают, отмечает Василеску. В статье на сайте Voltairnet.org он напоминает, что Черноморский флот РФ при необходимости быстро может стать Средиземноморским.

Для эффективных действий группировки авианосцев и вертолетоносцев США должны подойти к месту на расстояние не менее 720 километров. Но это значит, им придется пройти Гибралтарский пролив – там-то их ВС РФ и потопят в случае конфликта.

Кроме того, новейшие российские противокорабельные ракеты Х-47М2 "Кинжал" практически неуязвимы. Их дальность 2 тыс. км, максимальная высота полета – 50 километров. А у лучшей американской ракеты такого типа максимальная высота 33 километра. Плюс "Кинжал" рассеивает вокруг себя до 20 ложных целей, а американцы обладают возможностью одновременно запускать лишь 8-12 противоракет. Корабельная система Aegis военным США также не поможет, поскольку ее ракеты SMA-3 IIA и IB рассчитаны для перехвата на высоте от 80 до 150 км, отмечает эксперт.

Василеску сравнивает и другое вооружение РФ и США и делает вывод, что заявления американского министра внутренних дел поверхностны и его призывы невозможно реализовать.

Николай ВИКТОРОВ
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