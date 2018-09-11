Отразить удар российской ракеты американцы не смогут при всем желании

Американские инженеры ломают голову над созданием собственной гиперзвуковой ракеты. Получив такое оружие, Пентагон рассчитывает уравновесить силы в ракетном противостоянии с РФ и Китаем. Предполагается, что ракета сможет преодолевать дистанцию 1,6 тыс. км, но угнаться за "Кинжалом" она будет не в состоянии.



О новой разработке поведало американское издание Breaking Defence. На его страницах сообщается о том, что создаваемая ракета будет лететь со скоростью свыше 5 Махов, а ее дальность будет в пять раз превосходить все ракеты, имеющиеся на вооружении США в настоящий момент, и в три раза все зарубежные аналоги.

Новое оружие предназначается для сухопутных войск. Оно будет применяться для уничтожения важнейших укрепленных центров противника и военных бункеров. Впрочем, когда именно Пентагон получит возможность применить оружие в деле, неизвестно. В настоящий момент ракета все еще находится на ранней стадии разработки и пока даже не имеет собственного названия.

Американские журналисты также сообщили, что в Пентагоне работают над "стратегическим" артиллерийским орудием, которое будет предназначено для пуска ракет. Установку планируется использовать для уничтожения радаров, ракетных пусковых установок и мобильных командных пунктов. Обе системы создаются для прорыва обороны России и Китая.

В то же время портал The Drive сообщил, что американское оборонно-исследовательское агентство DARPA презентовало перспективный перехватчик Glide Breaker. Компания уже объявила о старте опытно-конструкторских работ и показала концепт летательного аппарата на выставке D60, которая проходила с 5 по 7 сентября.

Разработчики предполагают, что устройство будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, при котором цель поражается всем корпусом аппарата, а не только его боевой частью.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что американцы смогут создать систему противодействия ракетам "Кинжал" не раньше чем через 10-12 лет. При этом ее эффективность будет низкой, поскольку на одну российскую ракету потребуется минимум два-три перехватчика, сообщает ТАСС.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что военные из США обеспокоены новейшим оружием России – ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал", а также ведущимися в Китае разработками вооружений такого типа. В случае начала военного конфликта Америка будет беззащитна против российских и китайских ракет, признали в Вашингтоне.

"Мы должны фундаментально переосмыслить защиту нашей страны и продумать, как мы будем защищаться от равного по силе соперника", – заявлял ранее глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.