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Прибалты не способны защититься от России

Фото: flickr.com/usarmyeurope_images
Солдаты НАТО всего лишь "лежачие полицейские" для военного катка Москвы

Эстония, Латвия и Литва не способны защитить себя от наступающей России, а смешанные батальоны НАТО никак не повлияют на ситуацию. К таким выводам пришли специалисты эстонского оборонного аналитического центра в докладе, выдержки из которого приводит The National Interest.

По их мнению, рассчитывать придется только на подкрепление. Но и тут русские могут перерезать воздушные и сухопутные сообщения, постоянно "терзая" самолеты НАТО и конвои истребительной авиацией с крылатыми ракетами.

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В российском Западном военном округе 27 воздушных эскадрилий плюс самолеты в прилегающих районах, которые могут быстро довести общее число машин до нескольких сотен.

В то же самое время у стран Балтии практически нет истребительной авиации, а самолетов НАТО насчитывается 4-8 штук – это крайне мало. Слаба в Прибалтике и противовоздушная оборона. Есть только ПЗРК малой дальности "Стингеры" и шведские RBS-70. Литва покупает норвежские ракеты NASAMS средней дальности, а эстонцы до сих пор оперируют старыми советскими зенитками ЗУ-23-2.

Фото: wikipedia.orgПо данным экспертов, у прибалтов отсутствуют не только противоракеты средней дальности, которые будут просто необходимы для стрельбы по российским Су-35С и Су-30СМ, но и радиолокационные возможности. Есть проблемы совместимости систем BALTNET и НАТО. Недостаточно налажены связи с Швецией и Финляндией, которые в военном отношении оснащены намного лучше.

Александр ИЛЬИН
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