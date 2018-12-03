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Ракета-субмарина должна была испепелить Москву

Фото: www.globallookpress.com
В Америке вспомнили один из своих самых жутких проектов

Весь мир содрогнулся, когда Россия рассказала о своей ядерной торпеде "Посейдон", вызывающей цунами и смерть целых городов. В Пентагоне хоть и называют ее блефом, но на всякий случай готовят новейшее противоторпедное оружие. Москва и Вашингтон как будто открыли сейфы с секретными разработками холодной войны и намерены дать им второе рождение.

Давно известно, что СССР обычно был в роли догоняющего, именно Пентагон первым разрабатывал очередное смертоносное оружие, а Москва тут же пыталась быстро подготовить ответ. Это и ядерная бомба, и сверхзвуковой бомбардировщик, и атомная пушка. Но мало кто знает, что в США разрабатывался совершенно убийственный аппарат, который мог как летать, так и перемещаться на огромной скорости под водой, то есть объединять, по сути, две российские разработки – "Посейдон" и "Буревестник".

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Это пилотируемая крылатая ракета с ядерным воздушно-реактивным двигателем, которая могла быть использована как подлодка. Проектируемый с 1957 по 1964 г. аппарат назвали Submersible Nuclear Ramjet (SNR). В воздухе скорость SNR могла достичь 4 Махов. А под водой "дьявольская ракета-субмарина" должна была разгоняться до скорости 100 узлов, что примерно составляет 185 км/час. Дальность действия практически неограниченная – до 100 тысяч миль. А вооружить SNR предполагалось еще лучше, чем бомбардировщик В-52.

Фото: commons.wikimedia.org/David Neyland

Кроме того, предполагалось, что сам ядерный двигатель аппарата будет загрязнять радиацией территорию СССР. После бомбежки на огромной скорости SNR погружался бы в воду, спасая экипаж от радиации и облучения.

Проект забуксовал, так как программа по созданию ядерного двигателя для ракет "Плутон" зашла в тупик. Он получился слишком опасным и большим. Однако сейчас мода на проекты холодной войны вернулась, поэтому вполне возможно, что в Пентагоне вновь взялись за нечто подобное.

Александр ИЛЬИН
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