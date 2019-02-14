Военные выбрали облик российского стелса

Самолет должен получиться не хуже, чем у американцев и китайцев

Внешний вид нового российского бомбардировщика, который должен заменить в будущем Ту-160М, Ту-22М3 и Ту-95, окончательно определен.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, уже подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, а также подтверждены требуемые характеристики.

Ранее перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА) не включили в госпрограмму перевооружения, однако основные конкуренты России – Вашингтон и Пекин просто не оставили выбора Москве: американцы сейчас строят B-21, а китайцы – сразу два бомбардировщика нового поколения.

Изначально планировалось, что ПАК ДА начнет поступать в войска в 2023-2025 гг., однако сроки постоянно сдвигались вправо. Решение Минобороны по поводу глубокой модернизации Ту-160, казалось бы, и вовсе отодвинуло ПАК ДА в долгий ящик. Однако осознав, что промедление грозит безнадежным отставанием от Запада и Китая, Россия все же решилась довести проект до конца.

В начале года СМИ сообщили, что первый прототип бомбардировщика создадут через 5-7 лет, у него даже есть рабочее название "Изделие 80", а разработкой занимается ПАО "Туполев", что вполне логично. До сих пор неясно, будет ли ПАК ДА дозвуковым или сверхзвуковым. Если главным козырем самолета будет малозаметность, то, скорее всего, это первый вариант.

Самолет, скорее всего, заменит Ту-160М и Ту-22М3. Что касается Ту-95, то создать замену "Медведю" будет крайне трудно. Даже американцы отказались списывать свои В-52, решив поставить на них новые двигатели. Однако пока о планах глубокой модернизации Ту-95 ничего не сообщалось.