США толкают Россию на китайские штыки

В войне Москвы и Пекина победит Вашингтон

В ближайшее десятилетие между Соединенными Штатами и КНР может вспыхнуть полномасштабный военный конфликт. Пентагон вовсю готовится к грядущей войне, но в то же время рассчитывает втянуть в противоборство с Поднебесной Россию, чтобы самому отделаться малой кровью.



Скорую войну с Китаем спрогнозировал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Я убежден, что мы находимся на пути к конфликту с Китаем. Несколько месяцев назад я думал, что он будет через 15 лет, но теперь я думаю, что он намного ближе – может быть, ближе, чем через 10 лет или примерно так", – заявил он.

Ранее высказывались предположения, что Соединенные Штаты готовятся к большой войне в середине 2030-х гг., однако теперь время до начала "третьей мировой" сократилось. Очевидно, Вашингтон собирается уязвить КНР в слабое место. Основной структурной уязвимостью Китая являлась и является критическая зависимость от морских коммуникаций в сочетании с относительной военной слабостью. США надеялись устроить блокаду, которая разрушит экономику Китая. За этим следует социальный коллапс, смена режима, возможная гражданская война и распад, передает EurAsia Daily.

Альтернативный сценарий подразумевает массированный удар по континентальному Китаю с моря. Семь из десяти крупнейших городов КНР находятся либо на побережье, либо совсем недалеко от него. При этом китайская армия всегда испытывала проблемы с береговой обороной. Это позволит американцам беспрепятственно выпустить по Китаю тысячи крылатых ракет "Томагавк" морского или сухопутного базирования и тем самым уничтожить стратегическую инфраструктуру. В качестве плацдарма США могут использовать Тайвань или свои базы на японском острове Окинава. Кроме того, весь "коренной" Китай доступен для ударов тактической авиации.

В связи с этим Китай начал активно вкладываться в укрепление обороноспособности страны, при этом делая упор не на пассивные средства обороны, а на активные – военно-воздушные силы и флот. Другой задачей является обеспечение выживания экономики КНР, для чего принимаются меры для ослабления зависимости Китая от морских коммуникаций в целом.

Сейчас Пекин активно строит эсминцы и авианосцы. Численность сухопутных войск заметно сокращается, но параллельно с этим корпус морской пехоты в ближайшие годы будет увеличен с 20 до 100 тыс. человек, а также вырастут воздушно-десантные войска.

Тем самым Китай превращается в мощную и непобедимую державу. В этих условиях даже мощной американской армии будет непросто с ним справиться. В связи с этим в Вашингтоне зреют планы втянуть в конфликт Москву, сыграв на противоречиях между Россией и Китаем. Противоборство с РФ отвлечет и ослабит китайцев, тут-то Пентагон и нанесет решающий удар.

Эксперты, впрочем, полагают, что подобным планам Вашингтона реализоваться не суждено. Недавно в американской прессе вспомнили давнее высказывание Збигнева Бжезинского, который сказал, что "самым опасным сценарием (для США) будет Большая коалиция Китая и России, объединенная не идеологией, а дополнительными обидами". Такой сценарий видится гораздо более вероятным, чем война Пекина с Москвой.