Израиль первым применит F-35I

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Пока во всем мире обсуждают американские F-35, которые вот-вот примут на вооружение ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, почему-то многие забывают про израильские F-35I, которые уже в строю и полностью готовы выполнять боевые задачи.
Как считают авторы The National Interest, именно Израиль может первым применить F-35 на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии и Иране. А возможно, даже встретятся в небе с истребителями российского производства, как это было во время арабо-израильских войн.
На данный момент в эскадрильи "Золотой Орел" ВВС Израиля всего девять F-35I. Основной "кулак" истребительной мощи пока по-прежнему составляют порядка 300 F-15, F-15E и F-16. Однако через три года у Израиля будет уже полсотни F-35I. Учитывая тот факт, что израильский "тридцать пятый" даст фору американскому, это серьезная сила. Но самое главное, на Ближнем Востоке у них не будет равных соперников. По мнению NI, Россия не поставит Сирии и Ирану Су-30СМ, Су-35 и ЗРК С-400. Так, Ирану понадобилось 10 лет, чтобы получить С-300 в 2017 году.
Израильские F-35I превосходят иранские F-14, МиГ-29, F-4, равно как и сирийские МиГ-29, не говоря уже о МиГ-21 и МиГ-23.
Эскадрилья малозаметных F-35I позволит Израилю свершать малозаметные рейды над Сирией и Ираном, уничтожая отряды и боеприпасы Хезболлы. Кроме того, с такими самолетами Израиль может угрожать российским С-300 и "Панцирям", которые сейчас находятся на вооружении САР.
Израильские F-35I могут стать не только инструментом политического давления на Иран, Сирию и Россию, но и реальным оружием в умелых руках.
Что касается США, то пока применять им F-35 просто негде. На данный момент Вашингтон старается продать как можно больше этих самолетов по всему миру, попутно совершенствуя авионику этого истребителя.
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