Русские сделали свой F-35 - МиГ-35

Истребитель по достоинству оценили на Западе

Российский МиГ-35 не может составить конкуренцию F-35 в плане малозаметности и радара, однако по огневой мощи даже превосходит его. Журнал The National Interest назвал новый многоцелевой истребитель "огромным техническим скачком" по сравнению с МиГ-29. Речь идет не только о радаре "Жук-АЕ" и новой авионике, но и внушительном наборе управляемых бомб, в частности, КАБ-500.

По мнению NI, вооружение МиГ-35 позволит истребителю участвовать в самых разных боевых операциях, в том числе тех, для которых МиГ-29 не подходил, больше являясь "чистым истребителем".

Подобно F-35 в "зверь-режиме", МиГ-35 может взять управляемые бомбы и ракеты класса "воздух-земля" и нанести точный сокрушительный удар по бронированной колонне противника или командному пункту. Истребитель был успешно опробован в Сирии, где летчики остались довольны машиной.

Помимо всего прочего, у самолета усиленные шасси для "экстремальной" посадки и рама повышенной прочности. МиГ-35 – это отличный вариант для замены устаревших МиГ-29 в парке ВКС РФ, однако пока Минобороны заказывает их крайне мало. В 2019 году летчики получат только четыре серийных "тридцать пятых", а через год военные заключат контракт на 14 машин сроком действия на три года.

