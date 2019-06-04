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В России строят спутник по приказу Путина

Фото: www.globallookpress.com
Третий "Барс-М" будет готов к началу зимы

На самарском "Прогрессе" строят новый военный спутник "Барс-М" по заданию Владимира Путина.

Аппарат должен быть готов до 1 декабря текущего года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве. Его слова приводит ТАСС.

"Барс-М" предназначен для наблюдения и картографирования. На данный момент таких спутников на орбите два. Аппараты должны заменить устаревшие Янтарь-1КФТ.

В начале 2019 г. Россия потеряла военный спутник "Космос-2430", который входил в состав системы предупреждения о ракетном нападении "Око". Исходя из открытых данных он отработал свой ресурс и сошел с орбиты.

В настоящее время спутниковая группировка Минобороны РФ уступает американской по количеству аппаратов. США, в свою очередь, только наращивают темп выпуска спутников, так как надеются нейтрализовать российские баллистические ракеты.

Александр ИЛЬИН
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