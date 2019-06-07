"Кинжал" и Х-32 нагнали страху на североамериканцев

США и Канада обновляют систему ПРО в Арктике

США и Канада прорабатывают варианты модернизации противоракетной обороны Северной Америки. Эти меры принимаются для защиты от новых российских крылатых и гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованную 7 июня стратегию Пентагона в Арктике. Согласно документу, модернизировать будут, в первую очередь, системы обнаружения, которые включают в себя наземные радары и спутники. Ранее в DARPA объявили о начале разработки "пучкового оружия", которое разместят на спутниках, правда, таким образом, американцы намерены бороться с российскими и китайскими баллистическими ракетами.

Если речь идет об Арктике, вероятно, в США и Канаде имеют в виду, в частности, гиперзвуковые "Кинжалы", которыми вооружены МиГ-31 и в перспективе Ту-22М3М. Стоит упомянуть и крылатые Х-32 класса "воздух – поверхность", которыми также вооружены Ту-22М3М. Эти бомбардировщики как раз базируются на севере и могут действовать в Арктике.

Пентагон упоминает и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, к которым принадлежит российский блок "Авангард", разгоняющийся до скорости 20 Махов. В США признают, что пока не знают, как его сбить.