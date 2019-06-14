Британский спецназ нацелят на русских "шпионов"

Лондон попытается защититься от "подрывной деятельности" Москвы

Британских спецназовцев переориентируют с террористов на борьбу с российскими агентами. Как пишет The Guardian со ссылкой на BBC, это связано со снижением активности запрещенного в России "Исламского государства" и распространением так называемых "гибридных войн".

Спецназ в Великобритании планируется реорганизовать. Для этого подготовлена обновленная Концепция спецопераций, которую в ближайшем будущем рассмотрят в правительстве.

Ее суть сводится к тому, что современные методы войны все меньше и меньше походят на привычные боевые действия. Как пример, The Guardin приводит обстрел двух танкеров в Оманском заливе, в котором США обвиняют Иран. При этом Тегеран отрицает свое причастие к этой атаке.

Аналогичным образом, по мнению генерала Марка Карлтона-Смита, поступает и Россия, которая активно использует методы "гибридной войны", распространяет дезинформацию и ведет "подрывную деятельность".

Одной из причин реорганизации спецназа стало отравление Скрипаля, которое, по мнению Лондона, совершили агенты ГРУ. Подобным операциям и будут противостоять специальные подразделения.



При этом ключевым словом станет взаимодействие. Концепция предполагает более тесное сотрудничество десанта из специальной авиационной службы (SAS), службы десантных кораблей (SBS) и полка специальной разведки с внешней разведкой MI6.