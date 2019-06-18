Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
283 новости
Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море.
Отмечается, что происшествие случилось у берегов Литвы. Во время операции судно должно было высадить десант, однако корабль натолкнулся на препятствие и повредил обшивку, передает радиостанция RMF FM.
В результате из-за пробоины внутрь стала поступать вода и судно едва не затонуло. Пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски отметил, что конструкция ORP Gniezno приспособлена для подобных инцидентов и способна выдержать удары.
Туманный Альбион шантажирует РФ
Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной