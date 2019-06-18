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Польский корабль получил пробоину на учениях НАТО

Фото: commons.wikimedia.org
Военные не заметили препятствие

Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море.

Отмечается, что происшествие случилось у берегов Литвы. Во время операции судно должно было высадить десант, однако корабль натолкнулся на препятствие и повредил обшивку, передает радиостанция RMF FM.

В результате из-за пробоины внутрь стала поступать вода и судно едва не затонуло. Пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски отметил, что конструкция ORP Gniezno приспособлена для подобных инцидентов и способна выдержать удары.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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