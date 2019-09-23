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Фотографии с учений "Центр-2019" в Оренбургской области опубликовали очевидцы в соцсети "ВКонтакте".
На снимках видно две БМД, разбившиеся во время десантирования из грузового самолета Ил-76. У них не раскрылись парашюты, в результате обе машины получили критические повреждения: корпуса сильно искорежены, стенки местами разорваны, детали разлетелись вокруг места приземления.
При инциденте никто не пострадал: техника десантировалась без экипажей, отмечает URA.RU со ссылкой на сообщение Минобороны.
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