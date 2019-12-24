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В России бьются бомбардировщики и штурмовики

Жестокий год: в России бьются бомбардировщики и штурмовики
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
Но печальный итог подвел новейший истребитель Су-57 - авария сорвала планы поставить машину в войска в срок

Уходящий год, к сожалению, оказался богатым на крушения военных самолетов. В январе 2019-го произошло сразу два серьезных ЧП с бомбардировщиками. Сначала на Дальнем Востоке разбились два Су-34, а затем упали в море. Позже комиссия признала, что пилоты совершили ошибку.

А затем леденящая душу катастрофа произошла в Оленегорске Мурманской области, когда экипаж Ту-22М сажал самолет в условиях плохой видимости.

Жуткая авария подробно заснята на видео, и судя по кадрам, летчик не понял, что взлетно-посадочная полоса совсем близко. В итоге самолет сильно ударился о ВПП, а затем разломился пополам и взорвался.

Некоторые полагают, что если бы самолет был новым, такого могло и не произойти. Но скорее всего, удар просто был слишком сильным. Как и в аварии двух Су-34, погибли три летчика.

3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершая учебно-плановый полет, разбился в Ставропольском крае. Оба летчика – майор и капитан – погибли. Самолет при ударе ушал в землю на три метра. Основной версией крушения считается ошибка летчиков при отработке мертвой петли, после которой "Грач" ушел в штопор. Катапультироваться летчики не успели.

10 октября этого года аварийно сел на брюхо военно-транспортный Ан-12 в Екатеринбурге. Тогда, к счастью, обошлось без жертв.

Ну и наконец, апогеем аварий военных самолетов стала потеря драгоценного Су-57 в Хабаровском крае. Можно с уверенностью говорить, что летчик сделал все, чтобы спасти машину, и катапультировался, когда осознал свое бессилие в данной ситуации. И правильно сделал.

Александр ИЛЬИН

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