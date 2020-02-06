Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России назвали причины третьей мировой войны

В России назвали причины третьей мировой войны
Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Все уже началось в Донбассе

Результаты Второй мировой войны дали предпосылки для развязывания следующего глобального конфликта, который только начинается. Такой пессимистичный прогноз дал политолог Евгений Сатановский в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, этими предпосылками являются отношения России с Украиной, Польшей и Прибалтикой. А Донбасс уже можно называть фронтом новой войны в Европе.

Соседи РФ на Западе по-своему интерпретируют историю Второй мировой войны, выставляя нашу страну агрессором, хотя на самом деле все было намного сложнее. Так, Польша постоянно нападает на Россию с упрекам за подписание пакта Молотова – Риббентропа, однако почему-то не упоминает, что похожий договор о ненападении подписали в 1934 г. Варшава и Берлин, он назывался "Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей".

Похожим образом обстоят дела с Украиной. Когда отношения между Москвой и Киевом были хорошими, у республик, а затем стран не было таких серьезных претензий друг к другу. Теперь Украина во всем винит коммунистов, а Россия указывает на украинских националистов, которые действуют открыто и с разрешения властей.

Сатановский напомнил, что раньше Россия закрывала глаза, потому что "мы были якобы друзьями". А "друзья" в это время писали свою "официальную историю", которая, по мнению политолога, идет в разрез не только с фактами, но и со здравым смыслом.

Ранее один из украинских провидцев назвал дату начала третьей мировой войны.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все верно.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей