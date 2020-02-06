Все уже началось в Донбассе

Результаты Второй мировой войны дали предпосылки для развязывания следующего глобального конфликта, который только начинается. Такой пессимистичный прогноз дал политолог Евгений Сатановский в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, этими предпосылками являются отношения России с Украиной, Польшей и Прибалтикой. А Донбасс уже можно называть фронтом новой войны в Европе.

Соседи РФ на Западе по-своему интерпретируют историю Второй мировой войны, выставляя нашу страну агрессором, хотя на самом деле все было намного сложнее. Так, Польша постоянно нападает на Россию с упрекам за подписание пакта Молотова – Риббентропа, однако почему-то не упоминает, что похожий договор о ненападении подписали в 1934 г. Варшава и Берлин, он назывался "Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей".

Похожим образом обстоят дела с Украиной. Когда отношения между Москвой и Киевом были хорошими, у республик, а затем стран не было таких серьезных претензий друг к другу. Теперь Украина во всем винит коммунистов, а Россия указывает на украинских националистов, которые действуют открыто и с разрешения властей.

Сатановский напомнил, что раньше Россия закрывала глаза, потому что "мы были якобы друзьями". А "друзья" в это время писали свою "официальную историю", которая, по мнению политолога, идет в разрез не только с фактами, но и со здравым смыслом.

Ранее один из украинских провидцев назвал дату начала третьей мировой войны.