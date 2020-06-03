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В США жестко ответили на обещания России применить ядерное оружие

В США жестко ответили на обещания России применить ядерное оружие
Фото: Staff Sgt. Philip Bryant/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Америка вряд ли продлит СНВ-3

В США восприняли утвержденный Владимиром Путиным список условий для применения ядерного оружия как предупредительный сигнал Америке. Больше всего напряг Вашингтон пункт, что Москва может применить ракеты в ответ на удар по стратегически важным объектам и военной инфраструктуре страны.

По мнению Defense News, РФ крайне беспокоит тот факт, что американцы разрабатывают неядерное, но высокоточное и эффективное вооружение, которое может оказаться не по зубам России. Получается, что даже удар теми же "Томагавками" по командным пунктам или комплексам ПРО может стать поводом для ядерной атаки.

На Западе считают, что после событий 2014 г. на Украине, а также вмешательства России в президентские выборы, которое до сих пор не доказано, отношения между странами практически вернулись на уровень середины 1980-х, и США могут отказаться продлить договор о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3). Тревожным сигналом стало расторжение ДРСМД, которое буквально запустило новый виток гонки вооружений.

Александр ИЛЬИН

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