Украинские радикалы отменили марш на Крым из-за страха перед COVID-19
"Пеший марш" на Крым, анонсированный на 3 мая лидером запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис" Рефатом Чубаровым, перенесен на неопределенное время по причине распространения эпидемия коронавируса в Незалежной. Однако это мероприятие было бы отменено в любом случае, даже не случись беда с всемирной заразой.
Такое мнение высказал крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА "Новости". По его словам, изначально чубаровский поход являлся пустышкой, а радикалы "молились ежечасно о том, чтобы какие-то внешние факторы повлияли" на его проведение.
Крымчанин отметил, что вокруг марша было много шума, заявлений, ярких обещаний, однако "фейерверки гаснут, оставляя после себя запах серы".
Бальбек убежден, что если бы не объявленная ВОЗ пандемия, то все равно группировка Чубарова сочинила веские причины для отмены шествия на Крым. Тем более, что и участников мероприятия явно собралось недостаточно.
А буквально накануне стало известно, что КС РФ предъявил пану Чубарову обвинения в организации массовых беспорядков на полуострове в 2014 г., а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
Напомним, впервые о пешем походе к нашему региону экстремист объявил в декабре прошлого года, а уже в январе нынешнего назвал и дату – 2 мая, правда, она потом поменялась на третье число. При этом меджлисовец позвал на марш иностранные организации и сообщил, что готов к силовому сценарию пересечения госграницы.
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