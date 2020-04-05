Глава Белого дома введет в Нью-Йорк войска из-за коронавируса

Дональд Трамп не на шутку обеспокоен ситуацией в США из-за коронавируса. Президент Штатов предположил, что в ближайшую неделю в стране погибнет очень много людей из-за эпидемии. Об этом он рассказал на пресс-конференции, трансляция которой велась в "Твиттер" Белого дома.

По его словам, грядущие дни станут самыми тяжелыми. Однако он отметил, что погибло бы куда больше американцев, если бы власти не предприняли необходимых мер ранее. Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы защитить регионы от напасти.

Так, президент США отправит в родной Нью-Йорк тысячу военных, среди которых будут и медики.

"Они идут на войну. Вступают в бой, к которому никогда не готовились", – сказал Трамп на брифинге.

Именно "Большое яблоко" стало эпицентром эпидемии в США. Там уже скончалось от COVID-19 более 600 человек. Из-за большого числа зараженных Центральный парк стал временным госпиталем, а других зараженных размещают на медицинском корабле ВМС США USNS Comfort.

Сотрудникам больниц не хватает медицинских изделий. Работники одной из клиник вынуждены шить себе халаты из мусорных пакетов и использовать дождевики. Об этом рассказал главный врач медицинского центра SUNY Downstate в нью-йоркском районе Бруклин Уэйн Райли.

Также Трамп не исключает того, что в скором времени пойдет дальше в защите населения от коронавируса и отменит авиасообщение между штатами.

На прошлой неделе США побили рекорд по смертности. По последним данным института Хопкинса, в стране 312 245 зараженных коронавирусом. От COVID-19 скончались 8 503 пациента, выздоровели – 15 021 человек.