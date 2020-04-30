Когда-то это средство избавило человечество от проказы

В основу лекарства от COVID-19 нужно положить препарат, разработанный советскими учеными и уже показавший свою эффективность в борьбе с многими заболеваниями. Об этом заявил профессор Леонид Ринк, считающийся одним из создателей боевого токсина "Новичок".

Одно время Ринк работал в НИЛ иммунохимиотерапии лепры, искал средство от проказы. Прекрасный результат тогда показал диуцифон – препарат, стимулирующий иммунную защиту организма. Он помогает против красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита и прочего. По мнению профессора, это средство поможет и при коронавирусе. Это особенно важно сейчас, пока еще нет вакцины от COVID-19.

"Первое, что надо сделать, – повысить иммунитет у людей. У нас в стране уже почти 100 тысяч людей заболели. Я настаиваю, что у них надо провести иммунизацию организма. В обязательном порядке. Это первый шаг", – сказал Ринк в интервью "Взгляду".

На втором этапе профессор предлагает провести иммунизацию тех, кто еще не был инфицирован, но находится в зоне риска. Рекомендуемый им препарат должен поддержать здоровье человека, ведь коронавирус угнетает иммунитет, а умирает пациент зачастую из-за того, что обостряются уже имевшиеся у него заболевания.

"На роль иммунного спасателя подходит диуцифон, победивший советско-российскую проказу. Препарат лечил легочные патологии. Это именно то, что сейчас необходимо", – убежден Ринк.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне 2020 г., напоминает URA.RU. На данный момент в стране заразились COVID-19 уже 106498 человек, 1073 из них умерли. Последние новости о ситуации в России читайте в подборке "Утро.ру".