Жизнь страны круто изменится

В наступившем году в нашей стране будут приняты несколько судьбоносных законов

Депутаты Государственной думы в 2018 г. рассмотрят ряд важных законодательных инициатив. Они могут быть приняты и вступить в силу в ближайшие месяцы. Нововведения коснутся минимальной зарплаты, вывода капиталов, оборота криптовалют и других важных вопросов.



С 1 января этого года в стране резко увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если до Нового года он составлял 7 тыс. 800 руб. в месяц, то сейчас вырос на 21,7% и достиг уровня 9 тыс. 489 рублей. Такой скачок был предпринят в рамках инициативы властей по подтягиванию "минималки" к величине прожиточного минимума, передает "Российская газета".

Отныне МРОТ составляет 85% от суммы, необходимой человеку для выживания. В соответствии с принятым в конце прошлого года законом минимальная зарплата будет расти и дальше и с 1 января 2019 г. достигнет 100% прожиточного минимума. Повышенные требования к МРОТ означают, что в этом году у многих россиян вырастут зарплаты и связанные с ними выплаты, ведь человек не может получать за месяц работы сумму меньше прописанной в законе величины, если он работает на полную ставку.

В 2018 г. правительство несколько ослабит требования к российским бизнесменам, которые прячут нажитое за рубежом. Санкционные ограничения со стороны США и ЕС по отношению к отечественным предприятиям могут усилиться с минуты на минуту. От этого держатели зарубежных активов нервничают все больше. Вот власти и решили устроить амнистию для держателей офшорных компаний и счетов.

В прошлом году государство заставило собственников раскрывать имя конечного бенефициара выведенных за рубеж капиталов, но теперь от такой практики решено отказаться. Соответствующий закон может быть принят и вступить в силу в ближайшее время. Специалисты говорят, что предыдущий закон работал плохо, в нем содержались недостатки, которые удерживали многих от раскрытия своих активов. В любом случае держателям зарубежных счетов лучше легализоваться как можно раньше, ведь в конце этого года российские налоговики получат доступ к информации о счетах граждан в более чем 70 странах мира в рамках Единого стандарта отчетности.

Следующее новшество коснется оборота криптовалют. Его государство намерено взять под контроль. До 1 июля 2018 г. Минфин по заданию президента разработает законопроект о цифровых финансовых активах. В соответствии с ним привлечение средств через первичное размещение токенов (ICO) будет ограничено суммой в 1 млрд рублей. Инвесторы, которых российские законы не признают квалифицированными, не смогут вложить более 50 тыс. руб. в один стартап. Это ограничение вводится для того, чтобы начинающие криптоигроки по своей неопытности не спускали все свои сбережения на этом высокорисковом рынке.

Кроме того, Банк России будет следить за тем, чтобы ICO-проекты, под которые привлекаются активы, соответствовали строгим нормам и правилам. Стартаперам необходимо будет раскрывать информацию о проекте и его инвесторах, а также о ценообразовании токена. Новый закон не будет слишком жестким, чтобы российские участники рынка не мигрировали в более либеральные юрисдикции.

Наконец, российский финансовый регулятор запланировал на этот год принятие закона о контроле над краудфандингом (это привлечение средств для финансирования какого-либо проекта - благотворительности, стартапа и других). В 2018 г., как ожидается, будет создана "песочница" для тестирования новой регуляторной среды, участие в которой примут около 20 краудфандинговых компаний.

В "песочнице" будут работать онлайн-площадки для организации взаимного финансирования или сбора средств. Основные требования регулятор предъявит к репутации владельцев и менеджмента площадки, системе управления рисками, хранению данных и работе с ними, включая защиту персональных данных инвесторов, а также к соблюдению принципа "знай своего клиента", то есть инвестора.