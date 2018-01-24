Все самое плохое в отечественной экономике еще впереди

Мир стоит на пороге новой серии грандиозных экономических потрясений. Избежать их не удастся никому, даже нашей стране, которая выкарабкалась из предыдущих коллапсов с минимальными потерями. К такому выводу пришли участники главной сессии первого дня Всемирного экономического форума в Давосе.



Дискуссия, в которой приняли участие ведущие экономические умы планеты, была посвящена наступлению нового глобального финансового кризиса. Практически все выступающие пришли к выводу, что он неизбежен и случится в скором времени, сообщает The Bell. Хотя на первый взгляд может показаться, что мировая экономика сейчас в полном порядке.

По итогам прошлого года глобальный ВВП увеличился на 3,7%. Индексы на фондовых биржах росли колоссальными темпами. В развитых странах прирост составил 20,1%, в развивающихся - 34,3%. Наша страна в прошлом году выбилась из планетарных трендов, но за три недели января немного наверстала упущенное: индекс Московской биржи за этот период вырос на 9,4%.

Однако такое благолепие настораживает аналитиков и повергает их в пессимистическое настроение. По их мнению, текущий рост не может быть долгим. И что самое главное - он не обеспечивается никакой фундаментальной поддержкой. Совсем скоро ситуация может измениться в худшую сторону, пророчат экономисты.

Все дело в росте процентных ставок и быстром увеличении государственного долга крупнейших стран мира. На предыдущем витке кризиса власти России и ряда других стран подняли учетную ставку. Тем самым государство попыталось сдержать темпы инфляции. Потом индекс потребительских цен стал падать во всем мире, а в России и вовсе побил все мыслимые рекорды, составив в 2017 г. всего 2,5%.

Ставки стали снижаться, а это моментально привело к росту кредитования во всем мире. В прошлом году российский Центробанк шесть (!) раз опускал ключевую ставку. В итоге она снизилась с 10% до 7,75%. Ожидается, что в этом году снижение ставки продолжится. Граждане и компании тут же ринулись в банки набирать займов, которые стали на четверть дешевле. В результате кредитная нагрузка возросла до угрожающих пределов. На фоне снижения реальных доходов населения на протяжении последних четырех лет это не может не настораживать.

Давосские экономисты предупредили, что учетные ставки могут начать повышаться в любой момент. Первые тревожные признаки уже налицо. В конце прошлого года Федеральная резервная система США подняла ставку. В этом году финансовые власти Евросоюза и Японии заявили о намерении отказаться от мягкой кредитно-денежной политики и поднять ставки, чтобы сдержать рост инфляции. Если это начнет происходить по всему миру, в том числе в России, закредитованность обернется эпидемией банкротств, поскольку люди и компании попросту не смогут платить по счетам. В результате дефолта крупных игроков может рухнуть вся финансовая система мира.

Российскую экономику подстерегает еще ряд угроз. В конце января против нашей страны могут быть введены самые жесткие санкции. Иностранным инвесторам запретят вкладываться в российские долговые бумаги, а зарубежным компаниям - сотрудничать с отечественными предприятиями, попавшими в черный список Вашингтона. Для нашей страны это может стать серьезным ударом.

Следующей проблемой может стать снижение цен на нефть. Если черное золото вернется к $50 за баррель, Фонд национального благосостояния лишится значительной части поступлений. Это сделает экономику менее устойчивой и защищенной. Наконец, промышленное производство в России буксует. За прошлый год оно выросло всего на 1% - вдвое меньше, чем предполагало правительство. При этом в ноябре было показано падение на 3,9%, что стало антирекордом с кризисного 2009-го.

Ничего хорошего от 2018 г. не ждет и Международный валютный фонд. Прогнозы специалистов организации на редкость пессимистичны. Во-первых, в МВФ обращают внимание на продолжающееся замедление китайской экономики. Во-вторых, эффект от налоговой реформы Дональда Трампа будет краткосрочным: после истечения срока налоговых льгот (2-3 года) рост экономики США замедлится, а госдолг в результате реформы вырастет. В-третьих, разочарование жителей большинства стран в политических элитах может привести к приходу к власти радикалов и даже к установлению авторитарных режимов. Это приведет к разбалансировке мировой экономической системы, замедлению реформ и торможению интеграции.