России пригрозили полным крахом

Экспортно-сырьевая модель, в рамках которой по-прежнему развивается наша экономика, очень скоро будет устранена как класс

Со всеми вытекающими последствиями для избравших ее стран. Примерно такой вывод напрашивается по результатам исследований, проведенных аналитиками Bank of America и Oxford Institute for Energy Studies.

Эксперты довольно безапелляционно заявляют о том, что мировой энергетический рынок ждет кардинальная перестройка, предполагающая быстрый отказ человечества от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и других тепловых энергетических установок, работающих на углеводородном топливе.

В первую очередь изменения коснутся автомобильного транспорта, где ДВС уже сейчас активно вытесняются электродвигателями, питаемыми мощными и емкими современными аккумуляторными батареями.

В связи с этим, полагают в Bank of America и Oxford Institute for Energy Studies, пик спроса на нефтепродукты будет пройден значительно раньше, чем прогнозировалось еще некоторое время назад. Предположительно, это будет середина 2020-х годов. К началу 2030-х потребление нефти и газа начнет довольно быстро снижаться.

Как уже отмечалось выше, изгнание тепловых двигателей начнется с автомобильного транспорта, на который сегодня приходится более половины мирового потребления нефти.

"Этот последний бастион нефтяного спроса падет уже в ближайшие восемь лет", - говорится в обзоре Bank of America. По мнению экспертов банка, к 2023 г. в мировом автомобилестроении произойдет качественный перелом, когда производители автомобилей в массовом порядке начнут переходить на производство электромобилей.

Это объясняется тем, что к тому времени стоимость производства аккумуляторных батарей сравняется с затратами на производство ДВС. Также к тому времени инженерам удастся существенно повысить запас хода авто на одной зарядке батареи и реализовать технологию быстрой зарядки.

По данным Bank of America, уже к 2030-му 40% всего автотранспорта в мире будет электрическим, а к 2050-му - 95%. Это приведет к тому, что уже с 2025 г. в мире начнется необратимое падение цен на бензин и дизельное топливо. С 2030-го начнется падение цен и на сырую нефть со скоростью порядка 0,5% в год.

Все это, полагают в Oxford Institute, приведет к краху экономической модели России и стран ОПЕК. Страны - экспортеры нефти будут вынуждены включиться в жесточайшую конкуренцию между собой. Какие-либо совместные договоренности между производителями нефти (как сегодня между Россией и ОПЕК) в этом случае будут невозможны: каждый будет вынужден бороться с другими за долю на быстро сокращающемся рынке.

Стоит отметить, что Россия при таком раскладе оказывается в не самом лучшем положении. Условия добычи на ее довольно старых месторождениях, расположенных в труднодоступных регионах, заметно хуже по сравнению с условиями у Саудовской Аравии или Ирана.

Последствия подобного развития событий для РФ могут оказаться катастрофическими, от резкого падения курса национальной валюты до технологического и физического голода. Напомним, что практически все современные производства в России работают на иностранном оборудовании и технологиях, а значительная часть продуктов питания и потребительских товаров также поступает в страну извне и оплачивается пресловутыми нефтедолларами. При этом более половины экспортной выручки РФ приходится на углеводороды.

Исследования Bank of America и Oxford Institute for Energy Studies действительно указывают на тревожную для России тенденцию, повлиять на которую она не в состоянии. И все же говорить о неизбежном крахе основ ее экономики в этом случае преждевременно.

Глобальные гонения на ДВС имеют место, но не стоит забывать, кто при переходе автомобилей на электрическую тягу будет заряжать их аккумуляторы. И энергия углеводородов, ранее используемая для приведения в движение автомобилей, будет использована для зарядки их тяговых батарей.

В мире не существует достаточного количества альтернативных источников электроэнергии, чтобы полностью исключить процесс сжигания углеводородов. Разница лишь в том, что условная нефть будет сгорать теперь не в ДВС, а в котлах ТЭЦ, производящих электричество, необходимое для зарядки огромного числа батарей.

Более того, учитывая, что теперь в цепочку "нефтепродукт - ДВС - автомобиль" добавились лишние элементы в виде ТЭЦ и сложных аккумуляторов, суммарная цена энергии для автомобиля не только не снизится, а, наоборот, вырастет. Из этого понятно, что спрос и на нефть, и на ее производные будет не сокращаться, а, скорее всего, расти. Возможно также и увеличение доли потребления природного газа, который является более предпочтительным топливом для ТЭЦ, нежели нефтяной мазут.

Все это говорит о том, что при переходе на электромобили невозможно исключить использование углеводородов в качестве топлива. Более того, спрос на них может даже возрасти. Утверждения энергетиков и экологов о том, что "черная" энергия углеводородов будет вытеснена "зеленой" энергией солнечных, ветровых и других альтернативных электростанций, пока далеки от истины. Всех существующих сегодня альтернативных источников пока недостаточно для того, чтобы заполнить брешь, оставленную исключением автомобилей.

Это позволяет смотреть на прогнозы Bank of America и Oxford Institute for Energy Studies более оптимистично.

Единственное, что способно привести к описываемому в прогнозах, - это появление принципиально нового источника огромного количества энергии. Например, создание рабочего термоядерного реактора. Впрочем, ожидать его появления в обозримой перспективе вряд ли приходится.

Пока же всего этого не произойдет, российской экспортно-сырьевой модели экономики мало что угрожает.