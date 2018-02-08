Частные банки становятся жертвами рейдерства

Эксперты оценили происходящее в банковской сфере России

Многочисленные отзывы лицензий у коммерческих кредитных организаций и действия подконтрольного Центробанку Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по отношению к вкладчикам разорившихся банков вызвали критику экспертного сообщества страны. Так, по мнению доктора экономических наук, профессора МГИМО Валентина Катасонова, происходящее больше напоминает не оздоровление кредитно-финансовой сферы, а заботу о неких шкурных интересах. В беседе с изданием "Правда.ру" он отметил, что особенно это заметно, когда "дербанят тот или иной коммерческий банк, активы растаскиваются по другим, идейно близким ЦБ банкам".

А когда счета клиентов разорившегося банка передают в другую частную кредитную организацию – это вообще "своего рода рейдерство", подчеркивает Катасонов. При этом помешать регулятору никто не может, поскольку "ст. 75 Конституции РФ гласит, что ЦБ является органом государственного управления", напоминает экономист.

В результате остается единственный выход – обратиться к главе государства. Этим способом и решили воспользоваться пострадавшие вкладчики. На прошлой неделе стартовала всероссийская акция по сбору подписей под обращением к президенту В. Путину, в которой люди просят разобраться с тем, что творится сейчас в банковской сфере. В частности, возмущение вызывает ситуация, когда АСВ подает иски в суд на вкладчиков, забравших свои деньги со счета незадолго до объявления банка банкротом. Суды безоговорочно следуют за требованиями АСВ и обязывают вкладчиков возвращать деньги обратно.

Эти действия не только подрывают доверие граждан к банковской системе, но и создают социальную напряженность накануне президентских выборов, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ведь люди забирают средства со счета не только потому, что получили какую-то инсайдерскую информацию о проблемах банка, но и просто для покупок. "Вот в чем тогда вина простого гражданина? Он имел полное право распорядиться своими деньгами так, как считает нужным", – указывает депутат.

Нилов рассказал, что в связи с отзывом лицензии у банка "Югра", санацией "Открытия" и "Бинбанка" было множество депутатских запросов. Однако даже депутатам тут трудно что-то сделать: "Центробанк по факту самостоятельная структура. Хотя, замечу, состав правления ЦБ у нас назначает Госдума, председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину по предложению президента утверждала тоже Госдума. Но в целом при этом Центробанк у нас делает все, что хочет", – признал Нилов.

Он подержал активистов, организовавших сбор подписей под обращением к президенту РФ, и со своей стороны направил письмо главе Центробанка Набиуллиной, обращая ее внимание на необходимость защищать интересы граждан, поскольку это оказывает влияние на состояние российской экономики в целом.

"Подрыв доверия к банкам, далее подрыв банковской системы и затем упадок экономики. Вот такая вот логическая цепочка выстраивается", – говорит депутат. "Вполне возможно, что мы имеем дело и с банальным рейдерским поглощением частных банков. В любом случае, повторюсь, доверие граждан к банкам будет вернуть очень тяжело", – подчеркнул Нилов.

Что касается владельцев обанкроченных банков, то они давно заявляют, что их лишили лицензий незаконно. "Фактически идет отъем банков у собственников… Сначала ЦБ заявляет, что у какого-то банка проблемы, потом люди кидаются забирать свои средства из банка, что создает массовый отток депозитов. Затем отбирают лицензию. Так было с "Югрой", но такое же может случиться и с любым частным банком", – заявил в эфире телеканала "Царьград" официальный представитель основного акционера банка "Югра" Алексея Хотина Анатолий Верещагин. Действия регулятора он прямо называет "рейдерством" и рассчитывает, что всероссийская акция вкладчиков поможет банку отстоять справедливость.