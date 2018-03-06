У ЖКХ будут новые тарифы
В России предложили ввести плату за услуги ЖКХ в зависимости от объема их потребления. Она станет похожей на те, что в ходу у сотовых операторов. С таким предложением выступил замглавы Минстроя Андрей Чибис.
По его словам, это можно сделать, как только контроль за потребленными услугами и считывание показаний станут автоматизированными. Такая мера необходима, "чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать", цитирует РИА "Новости".
Как варианты замминистра предложил тарифы "эконом", "оптимум" и "безлимит".
Новый подход – один из принципов программы "Умный город", способной стать частью приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда", отметил Чибис.
Ранее, 2 марта, стало известно о новой инициативе сенаторов по тарифам ЖКХ. Так как "социальная" страховка за жилье незаконно навязывается гражданам, эту строчку нужно исключить из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, предложили в Комитете Совета Федерации по экономической политике. Если это произойдет, счета по квартплате уменьшатся.
Во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать в стране комфортную городскую среду – для формирования деятельного среднего класса. И очень многое при этом, по его словам, будет зависеть от городских и местных властей, а также от их готовности откликаться на запросы жителей.
До этого, в декабре прошлого года, аналитик Наталья Мильчакова заявила, что в 2018 г. взрывного повышения тарифов на услуги ЖКХ не ожидается. По ее словам, рост потребительских цен едва ли дотянет до 3%.
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