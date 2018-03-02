Счет за квартплату станет меньше

Из квитанции уберут мошеннические услуги

"Социальная" страховка за жилье незаконно навязывается гражданам. Поэтому данную строчку необходимо исключить из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров.

Уже много лет россиянам предлагается ежемесячно делать выбор: платить за услуги ЖКХ со страховкой или без. Сумма в несколько десятков рублей напрягает не многих, поэтому большинство оплачивают ее безоговорочно. И даже не задумываются, куда идут эти деньги и как должны работать. Никто не заключал с жильцами договора страхования, не предупреждал о сумме покрытия в случае наступления страхового случая. Даже о том, какие именно случаи покрывает страховка, собственники квартир не знают. Такое навязывание услуг должно быть прекращено на законодательном уровне, считает Алексей Майоров.

"Нельзя навязывать клиенту услугу таким мошенническим способом. Ведь граждане не заключали никакого договора на предоставление услуг страхования, а платят за них", – заявил он "Парламентской газете", отметив, что намерен инициировать соответствующий законопроект.

Сейчас при возникновении страхового случая, например, прорыва трубы гражданин должен обратиться в спасательную службу или диспетчерскую, зарегистрировать повреждения. Затем в течение трех рабочих дней необходимо подать уведомление в страховую компанию, которая и примет решение о выплате компенсации. Однако это возможно лишь в том случае, если счет за услуги ЖКХ регулярно оплачивается до последнего числа месяца. Если же это происходит позже, то страховщик считает договор прерванным и возобновляет его лишь при поступлении следующих платежей в указанный срок. Поэтому получить компенсацию даже при оплаченной страховке получается далеко не всегда.