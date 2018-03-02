Счет за квартплату станет меньше
"Социальная" страховка за жилье незаконно навязывается гражданам. Поэтому данную строчку необходимо исключить из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров.
Уже много лет россиянам предлагается ежемесячно делать выбор: платить за услуги ЖКХ со страховкой или без. Сумма в несколько десятков рублей напрягает не многих, поэтому большинство оплачивают ее безоговорочно. И даже не задумываются, куда идут эти деньги и как должны работать. Никто не заключал с жильцами договора страхования, не предупреждал о сумме покрытия в случае наступления страхового случая. Даже о том, какие именно случаи покрывает страховка, собственники квартир не знают. Такое навязывание услуг должно быть прекращено на законодательном уровне, считает Алексей Майоров.
"Нельзя навязывать клиенту услугу таким мошенническим способом. Ведь граждане не заключали никакого договора на предоставление услуг страхования, а платят за них", – заявил он "Парламентской газете", отметив, что намерен инициировать соответствующий законопроект.
Сейчас при возникновении страхового случая, например, прорыва трубы гражданин должен обратиться в спасательную службу или диспетчерскую, зарегистрировать повреждения. Затем в течение трех рабочих дней необходимо подать уведомление в страховую компанию, которая и примет решение о выплате компенсации. Однако это возможно лишь в том случае, если счет за услуги ЖКХ регулярно оплачивается до последнего числа месяца. Если же это происходит позже, то страховщик считает договор прерванным и возобновляет его лишь при поступлении следующих платежей в указанный срок. Поэтому получить компенсацию даже при оплаченной страховке получается далеко не всегда.
Грудинин устроил балаган на "Первом канале"
После громкого выступления политик покинул студию
Американцам посоветовали слушать Путина
В России объяснили демонстрацию президентом новых вооружений
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина