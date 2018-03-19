Проблема взаимоотношений банков с регулятором вызвала негативную реакцию экспертов

Неуверенность кредитных организаций в завтрашнем дне расшатывает банковскую систему страны

Как сделать банковский надзор эффективным и при этом поднять уровень доверия граждан к кредитным организациям? На эти и другие вопросы пытались найти ответ участники "круглого стола" "Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты", состоявшегося 15 марта в столице.

Для обсуждения столь важной темы собрались представители экспертного сообщества, банкиры, в том числе руководители ликвидированных кредитных организаций, а также вкладчики, пострадавшие в результате закрытия ряда банков в прошлом году.

Участники мероприятия согласились, что надзор над финансовой системой страны нужен. Но механизмы, которыми пользуется ЦБ, и критерии оценки, которыми он руководствуется при принятии решений, должны быть общеизвестны, понятны и абсолютно прозрачны. Пока же объявления регулятора о санации или отзыве лицензии зачастую сваливаются на банк как снег на голову, отметил старший директор группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

"Мы видим только заявления ЦБ, но ни в одном нормативно-правовом акте не прописаны механизмы и критерии, каким образом это решение вырабатывается", – цитирует Лукашука "Российская газета". По словам эксперта, при такой непрозрачной ситуации в банковской сфере АКРА не только испытывает сложности при составлении рейтингов, но и видит риск "избирательного подхода регулятора" к банкам.

Об этом же говорил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Он отметил, что сегодня действия ЦБ далеки от идеальной модели, когда регулятор должен быть "заинтересован в том, чтобы наше банковское сообщество было здоровым, было встроено в экономические механизмы и работало на позитивный вектор развития экономики". У нас же получается, что уже четыре года подряд ЦБ отзывает и отзывает лицензии у организаций по одним и тем же основаниям – это явно не свидетельствует об эффективности усилий ЦБ. И наоборот, "ярые усилия по спасению некоторых банков" только подчеркивают "очень большую избирательность" регулятора при принятии решений, считает Беляев.

Выступление экс-президента банка "Югра" Алексея Нефедова стало подтверждением слов Беляева. Банкир напомнил, как его структуру сначала "принудительно, в ущерб закону об акционерных обществах, перевели из региона в Москву". Затем начались придирки, причем банк заведомо ставили в трудновыполнимые условия. "Нашим сотрудникам за день до ввода временной администрации в 22.00 вручили предписание – досоздать резервы до 15.00 завтрашнего дня", - привел пример Нефедов. При этом, указал он, оспорить подобные предписания буквально невозможно – сначала приходится все исполнять, а потом апеллировать.

На невозможность наладить канал связи с регулятором жаловались и пострадавшие вкладчики. "Диалога у нас нет, мы получаем отписки, в которых говорят: ждите банкротства", – рассказал руководитель Союза вкладчиков России Николай Николаев. Он представляет интересы, в частности, 35 тысяч так называемых "вкладчиков-превышенцев", потерявших свои сбережения при лишении банка "Югра" лицензии. Николаев сообщил, что граждане опасаются безвозвратно утратить средства. По его мнению, без вмешательства Генпрокуратуры тут не обойтись.

Впрочем, налицо правовая коллизия, отметил модератор "круглого стола", адвокат, партнер бюро "Коблев и партнеры" Сергей Гришанов. "С одной стороны, сотрудники ЦБ из-за его особого статуса под действие статьи УК "Злоупотребление должностными полномочиями" не попадают. Однако в тот момент, когда в банк введена временная администрация в лице АСВ, ее должностные лица потенциально могут быть привлечены к ответственности", – указал он.

Собравшиеся подтвердили намерение солидарно бороться за свои права и добиваться более четкого встраивания ЦБ в правовое поле. Это сегодня особенно важно, поскольку ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство и ЦБ продолжат работу по очистке банковской сферы от ненадежных элементов. Если деятельность регулятора на этом поприще станет прозрачной и понятной, это пойдет только на пользу финансовому сектору страны, подчеркнули собравшиеся.