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"Турецкий поток" дотянули до середины моря

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В "Газпроме" отчитались о строительстве трубопровода

Прокладка морского участка газопровода "Турецкий поток" наполовину выполнена. Об этом сообщили в компании "Газпром", ответственной за практическую реализацию проекта.

"Уложен 991 километр – 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам", – приводит РИА "Новости" сообщение компании.

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Согласно плану, прокладка трубопровода должна завершиться в декабре 2019 года. Черноморские побережья России и Турции свяжут две нитки мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. По одной из них газ пойдет турецким потребителям, вторая труба предназначена для поставок топлива в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Морской участок возводится силами российского "Газпрома". Строительством газотранспортной инфраструктуры на территории Турции займется местная Botas, но также на деньги "Газпрома". Общая стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит $7 миллиардов.

Николай ВИКТОРОВ
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