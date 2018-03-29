США лишат Россию главного источника существования

Тучи над отечественной нефтяной промышленностью сгущаются не на шутку

Что бы ни говорили наиболее оптимистично настроенные эксперты и российские правительственные чиновники, факт остается фактом: экономика РФ по-прежнему жестко завязана на нефтегазовый экспорт, являющийся основой формирования ее доходной базы. Несмотря на многочисленные старания, нашей стране так и не удалось изменить действующую экспортно-сырьевую экономическую модель, и это в ближайшем времени может обернуться для нее серьезными проблемами. Если еще совсем недавно Россия выступала в роли полноправного члена объединения мировых производителей нефти и это позволяло ей влиять на нефтяной рынок, то сегодня ситуация стремительно меняется.

Альянс ОПЕК – Россия, сформированный в 2016 г. на короткое время для принятия согласованных мер по сокращению добычи нефти, может затянуться на десятилетия, заявил в интервью Reuters наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Напомним, что в 2016 г. страны ОПЕК, Россия и ряд примкнувших к ним независимых нефтедобытчиков договорились снизить добычу с одной целью – убрать с рынка 1,8 млн баррелей добычи в день, чтобы добиться повышения цен и ликвидировать избыток предложения черного золота. Производители нефти оказались в сложном положении из-за отсутствия роста потребления, выхода на рынок больших объемов иранской нефти, а также активизации на рынке американских нефтедобытчиков.

Считается, что сделка имела успех, так как странам, по крайней мере, удалось не допустить резкого обвала стоимости барреля. Напротив, она начала расти. Однако поводов для радости это не принесло.

Как отмечают эксперты Bank of America Merrill Lynch, альянсу действительно удалось убрать с рынка излишки нефти. Однако это не привело к решению проблемы – несмотря на все старания, вернуться к прежним объемам производства альянс не может. По данным ОПЕК, в 2018 г. спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, тогда как добыча в странах, не входящих в организацию повысится на 1,66 миллиона.

Причиной сохраняющегося перепроизводства остаются США. Здесь объемы сланцевой добычи возросли вдвое, спутав карты ОПЕК и России. В отличие от них, американцы не собираются снижать производство. В результате решение альянса сократить добычу привело к тому, что образовавшийся было рыночный вакуум быстро заполнили американские сланцевые производители.

Ситуация осложняется тем, что теперь ни ОПЕК, ни Россия более не могут выйти из соглашения о сокращении добычи, не обвалив рынок.

Сильной стороной американцев является то, что сланцевые технологии строятся по более современным принципам, и благодаря высокой инновационной доле им удалось адаптироваться к работе в условиях не самых высоких цен. По этой причине американские нефтяники получили возможность работать рентабельно в таких условиях, в которых россияне и арабы, привязанные к своим скудеющим месторождениям, просто уходили в минус.

Как отмечают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в докладе World Energy Outlook 2017, американские сланцевые проекты, а также новые разработки в Бразилии и Канаде уже привели к тому, что места для нефти альянса остается на рынке все меньше.

По данным МЭА, к 2025 г. Штаты будут добывать 16,9 млн баррелей в сутки против 10,4 млн баррелей сейчас. В этих условиях, чтобы сохранить баланс, ОПЕК сможет увеличить добычу лишь на 0,2 млн баррелей в день, чего недостаточно.

Таким образом, заявление Мухаммеда бен Сальмана о том, что соглашение ОПЕК – Россия может оказаться почти бессрочным является, по сути, признанием поражения в схватке с США.

Говоря об этой ситуации, не стоит упускать и еще один момент.

По данным телеканала Al Arabia, Саудовская Аравия совместно с японской телекоммуникационной корпорацией Softbank построит крупнейшую в мире солнечную ферму мощностью 200 ГВт. К маю 2018 г. стороны подготовят технико-экономическое обоснование проекта. К 2019 г. будут запущены первые солнечные установки проекта мощностью 3 и 4,2 гигаватт. Расчетная мощность всех солнечных ферм составит 200 ГВт, которую планируется достичь к 2030 году.

Подобное решение продиктовано тем, что Саудовская Аравия в значительной степени выработала имеющиеся месторождения. Открытие и разработка новых месторождений выглядит проблематично, равно как и в России.

Что все это может означать? Скорее всего, то, что саудиты уже видят начало заката нефтяной эпохи и испытывают новые социально-экономические модели.

Что касается России, то здесь, в отличие от аравийских пустынь, делать ставку на альтернативную энергии бессмысленно, как минимум, по природно-климатическим причинам. А это значит, что тучи над российской нефтянкой сгущаются не на шутку.