Дошутился: акции Илона Маска рухнули

Предприниматель поплатился за плохое чувство юмора

Акции компании Tesla за сутки потеряли в цене более 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также индекс NASDAQ. Подкосил компанию ее владелец Илон Маск. В День дурака он решил пошутить и объявил о том, что его проект окончательно провалился.

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", – написал бизнесмен в Twitter.

Однако на рынке словам экстравагантного миллионера поверили. Слишком уж много в последнее время у Маска было косяков. В частности, 23 марта его распиаренный беспилотник Tesla Model X попал в ДТП. Автомобиль на полной скорости врезался в отбойник на шоссе в Калифорнии. В итоге машина сгорела, а человек, находящийся в салоне, погиб. Скрыть происшествие не удалось.

Более того, буквально через день после аварии Tesla объявила об отзыве 123 тыс. седанов модели S, причиной стали обнаруженные проблемы с электроусилителем руля.

На этом фоне безобидная первоапрельская шутка была воспринята держателями акций всерьез. Теперь Маску придется очень постараться, чтобы спастись от реального банкротства.