Банк Credit Suisse испугался американских санкций

Крупнейшая финансово-кредитная организация Швейцарии Credit Suisse заморозила 5 млрд швейцарских франков (чуть более $5 млрд), принадлежащих российским гражданам и юридическим лицам. Об этом стало известно Reuters.

В банке отказались сообщить, кому именно принадлежат замороженные счета, но указали, что на такой шаг вынуждены были пойти под влиянием американской санкционной политики.

"Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией", – пояснил представитель банка агентству.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, действия Credit Suisse ставят под угрозу разрушения весь мировой финансовый порядок. Кроме того, это наносит удар по репутации финансовых институтов, а также по доллару, заявил он РИА "Новости".

Между тем еще два крупных банка Швейцарии – UBS и Julius Baer – уже предупредили, что намерены выполнять санкционные требования США. Однако не сообщили, заморозили ли они счета каких-либо клиентов.

Весной этого года американские сенаторы разослали письма крупнейшим банкам разных стран, в том числе Bank of America Corp, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse, с указанием на недопустимость обслуживания счетов российских олигархов, включенных в "кремлевский список" Минфина США.

Тем временем в самом Credit Suisse опровергли сообщение о заморозке счетов. "После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживания активов", – сообщили в банке РИА "Новости".

Швейцарские финансисты особо указали, что процедура не коснулась российских лиц, которые не находятся под международными санкциями.