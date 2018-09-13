Сахалин оставят без моста на материк

Строительство транспортного перехода сочли нерентабельным

Объем грузоперевозок между дальневосточным островом и материковой частью России слишком мал для того, чтобы строительство моста оправдало себя. Так что амбициозный проект, скорее всего, не будет реализован. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и топ-менеджеров крупных угольных компаний.



Предполагалось, что основным грузом, который можно было бы возить по мосту, станет каменный уголь. Однако ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал эту идею.

Сомнения в целесообразности строительства мегамоста одолевают и руководство страны. Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне на Восточном экономическом форуме, в очередной раз поручил проработать экономические показатели проекта. Иными словами, он попросил просчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы возведение моста было экономически окупаемо, и предложил подключить к подсчетам регионы.

Глава государства отметил, что сооружение могло бы раскрыть потенциал портов региона. Но по мосту должны возить не только уголь. "А если угольная [отрасль] немного присядет в мире?" – задал вопрос президент.

В конце июля он уже говорил об экономическом обосновании строительства моста после встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Финального решения о судьбе проекта российский лидер так и не озвучил, хотя ожидалось, что подобное объявление будет сделано именно на форуме во Владивостоке.

У реализации проекта, впрочем, много сторонников в высших эшелонах власти. Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выступает за строительство моста между Сахалином и материком и за его продление до японского острова Хоккайдо.

"Есть позиция людей, которые говорят, что мост не окупится, районы труднодоступные, дорога длинная. Скажу честно, я придерживаюсь совершенно другой точки зрения: дело в том, что у нас на Сахалине цены, например, на строительные материалы, превышают материковые в два-три раза. В год только бюджетная сфера Сахалина закупает для строительства объектов строительных материалов на сумму 90 млрд рублей. Таким образом, экономия для Сахалина может составить, по нашим оценкам, не менее 40 млрд", – приводит слова чиновника ТАСС.

Он убежден в рентабельности проекта, но признает, что предугадать конкретные сроки окупаемости сложно. Так, у российской стороны расходятся оценки объемов грузоперевозок с китайской компанией China Communication Construction Company, которая предварительно проявила заинтересованность в участии в проекте. "Мы будем стараться сближать оценки, потому что от этого зависят большие объемы инвестиций", – пообещал Трутнев.

Впервые о проекте 6-километрового моста между материком и островом было объявлено в прошлом году. Весной этого года по заказу РЖД начались проектно-изыскательские работы в Хабаровском крае, где, как предполагается, пройдет новая ветка к мосту на Сахалин. Ориентировочная стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей. Из них 252,8 млрд будет потрачено непосредственно на мостовой переход.