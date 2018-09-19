Названа дата наступления нового кризиса

Мир замер на пороге экономической катастрофы

В ближайшие два года глобальную экономику ждет тотальный коллапс, каких мир не видывал. Грядущий кризис будет иметь разрушительные последствия для всех. С таким прогнозом выступил миллиардер Рэй Далио.



В интервью изданию Business Insider основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates заявил, что кризис разразится в 2019-2020 годах.

В каждом экономическом цикле существует ранний период, когда процентные ставки находятся на самом низком уровне, долги наращиваются для увеличения производственных доходов, а стоимость активов увеличивается, объяснил специалист. Следующая за этой стадия приносит множество проблем: монетарная политика ужесточается, поскольку компаниям становится все сложнее обслуживать растущие долги, а экономика уже неспособна к сильному росту.

Дальше события развиваются совсем уж нехорошо. Ужесточение условий на кредитном рынке (иными словами, повышение процентов по кредитам) приводит к падению спроса: люди перестают брать займы на покупку новых квартир, машин и холодильников с телевизорами. Чтобы простимулировать спрос, центробанки начинают снижать процентные ставки практически до нуля. Но этим шагом они добиваются лишь того, что экономика входит в депрессию.

Сейчас мир, по словам Далио, переходит от первого периода ко второму. Повсеместно наблюдается высокая стоимость активов, низкие процентные ставки и начавшееся ужесточение монетарной политики. Примерно так же все было в 1937 г., во время Великой депрессии в США.

"Кроме того, мы находимся в ситуации усиливающегося разрыва между богатыми и бедными, что приводит к появлению популизма", – озабоченно заметил один из самых богатых людей планеты.

Далио – далеко не первый, кто предсказывает скорое наступление очередного финансового катаклизма планетарного масштаба. Не так давно подобный прогноз сделали эксперты Bank of America – о кризисе, подобном тому, что охватил планету в 1997-1998 годах. На это, по мнению экономистов, указывает схожая динамика индексов: рынки развивающихся стран сокращаются, акции высокотехнологичных компаний дорожают, а экономика США демонстрирует устойчивый рост.

Специалистам Всемирного банка также не чужды эсхатологические настроения. Прошедшим летом эксперты организации отмечали, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений человечеству ожидать не стоит, однако после 2019 г. ситуация может оказаться весьма тревожной.

Экономист Нуриэль Рубини также полагает, что "к 2020 г. созреют условия для финансового кризиса, за которым последует глобальная рецессия". Он привел целых десять причин, по которым это произойдет. Среди них – несвоевременная политика бюджетного стимулирования в США, рост инфляции, эскалация торговых конфликтов между странами, замедление темпов роста экономики в развивающихся странах, надувание фондовых "пузырей" и другие, передает Project Syndicate.