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США оказались на пороге нового финансового кризиса

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Перед американцами замаячили перспективы 2008 года

Агентство Moody’s Analytics предупредило, что Соединенные Штаты может накрыть очередной финансовый кризис из-за рисковых долгов нефинансовых компаний, достигших уровня $2,7 триллиона. Ситуация демонстрирует "пугающие" сходства с ипотечными кредитами subprime десятилетней давности.

Это следует из отчета агентства, обнародованного 23 августа.

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Как напоминает главный экономист Moody’s Analytics Марк Зэнди, именно субстандартные ипотечные кредиты (subprime) привели к финансовому кризису в США в 2007-2008 гг., а в конечном счете к глобальному экономическому спаду. Нынешний рынок рисковых займов (leveraged loans) и "мусорных" облигаций (junk bonds) может привести страну к такому же плачевному результату.

Компании-заемщики используют эти кредиты для финансирования слияний и поглощений, выплат дивидендов, выкупов собственных акций, рефинансирования долгов.

"Это самая серьезная назревающая угроза текущему деловому циклу", – утверждает Зэнди.

По данным Moody’s, объем рисковых займов в Штатах достиг рекордных $1,4 трлн, а в сумме с "мусорными" корпоративными облигациями рисковый долг составляет примерно $2,7 триллиона.

"А теперь обратите внимание, что долги по ипотечным кредитам subprime были близки к $3 трлн на своем пике перед финансовым кризисом (2008 года)", – указал на "пугающие" цифры экономист.

По состоянию на июль текущего года около 3,4% "мусорных" корпоративных долгов в США находилось в дефолте, говорится в отчете Moody's.

По мнению Зэнди, еще рано делать окончательные выводы, но "даже притом, что между рисковыми займами (leveraged lending) и ипотечным кредитованием subprime есть существенные различия, имеющиеся сходства выглядят зловеще".

В июне о надвигающемся мировом финансовом кризисе предупреждал Всемирный банк. Организация предрекла, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 г. ситуация может резко измениться в худшую сторону.

Наталья КУРИПКО
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