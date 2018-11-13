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России предсказали газовое господство

Фото: pixabay.com
Составить конкуренцию нашей стране не сможет никто

В ближайшие два десятилетия основным поставщиком газа на европейский рынок останется Российская Федерация. Спрос на голубое топливо будет постепенно снижаться, но на объемах поставок из России это не отразится. С таким прогнозом выступило Международное энергетическое агентство (МЭА).

К середине 2020-х гг. спрос на газ в Евросоюзе значительно снизится, полагают эксперты. А к 2040 г. он составит порядка 408 млрд куб. м в год. Это на 16,4% меньше, чем потребовалось европейским потребителям в 2017 году. Однако падение собственной добычи в странах Европы значительно перекроет снижение общего спроса. В результате доля импорта углеводородного сырья уже к 2025 г. увеличится до 86%, передает РИА "Новости".

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С учетом того, что российский газ остается самым дешевым и качественным, а Москва является самым надежным энергетическим партнером Европы, европейцы в обозримом будущем не изменят привычке закупать голубое топливо у нашей страны.

"Россия останется крупнейшим поставщиком газа в регионе", – отмечается в прогнозе. Однако в целом зависимость от одного поставщика должна "ослабнуть на значительно более интегрированном европейском рынке газа, где покупатели будут иметь доступ к разным источникам газа".

Если Европа постепенно будет переходить с традиционных на альтернативные источники энергии, то остальной мир останется верен газу как самому дешевому и безопасному виду топлива. В МЭА подсчитали, что к 2040 г. спрос на газ в мире в базовом сценарии увеличится на 45% по сравнению с 2017 г., а добыча – на 43%. Они составят 5,399 трлн куб. м в год.

Основной рост придется на Китай и страны Ближнего Востока. Аналитики агентства подсчитали, что в Поднебесной спрос на голубое топливо утроится и достигнет 710 млрд куб. м в год. Таким образом, на территории КНР будет сжигаться одна восьмая часть всего мирового объема газа. На Ближнем Востоке потребление увеличится на 60%, до 794 млрд куб. м, в Индии – втрое, до 171 млрд куб. м, в странах Юго-Восточной Азии – в 1,7 раза, до 170 млрд куб. метров.

В связи с этим Россия должна быть сильнее заинтересована в строительстве газопроводов в восточном, а не в западном направлении. Наша страна будет наращивать объемы добычи. К 2040 г. объем извлеченного газа может увеличиться на 16% и достичь 805 млрд куб. метров.

Но еще быстрее, чем традиционная добыча, будет расти добыча сланцевого газа. Доля традиционных запасов газа в общем объеме производства снизится с 80 до 70%. Лидером по разработке сланца до середины 2020-х гг. останутся США. Затем наращивать производство начнут Канада, Китай и Аргентина.

Андрей ФИЛАТОВ
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