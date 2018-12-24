Кризис задушит Россию в 2019 году

Надежд на спасение экономики не осталось

Национальные проекты не помогут нашей стране ускорить экономический рост. Из-за этого наступающий год будет крайне тяжелым для россиян. С таким прогнозом выступили эксперты ведущих российских аналитических платформ.



"Экономика России продолжит пребывать в стагнации, с некоторой угрозой стагфляции. Все ждут низких темпов роста ВВП и роста инфляции", – говорится в экономическом прогнозе, опубликованном в журнале "Эксперт".

Особых надежд на нацпроекты возлагать не стоит. Во-первых, они только стартуют в будущем году. Во-вторых, "экономический рост при одновременно дорогих деньгах (а наши реальные ставки по кредитам одни из самых высоких в мире) и высоком, притом растущем, налогообложении невозможен". Эксперты Института экономики РАН, РАНХиГС и Центра макроэкономического прогнозирования отмечают, что финансовые власти РФ принимают решения, которые полностью ликвидируют возможность экономического роста.

Нет на горизонте и новых драйверов роста, какими в последние годы были оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство. Эти отрасли исчерпали потенциал развития, а кандидатов им на замену не предвидится.

Эксперты надеются на увеличение объемов несырьевого экспорта: только он может компенсировать низкий внутренний спрос. Но даже при хороших показателях спасти ситуацию одним экспортом будет невозможно. На внешнем рынке российским производителям очень трудно конкурировать с Китаем, который, по сути, подмял под себя всю мировую торговлю. Выход на зарубежный рынок возможен "только с гандикапом по себестоимости, который надо создавать за счет новых технологий".

Что касается вопросов внутренней политики, то "в России нет потенциала волнений "оранжевого" толка, несмотря на обиду по поводу пенсионной реформы". "Хотя при этом лимит избыточного доверия исчерпан полностью", – предупреждают специалисты Фонда общественного мнения и Общественной палаты.

"Во внешней политике следует ждать серьезного процесса самоопределения ключевых стран Евросоюза, и неизвестно, к чему этот процесс приведет Европу и мир к концу 2019 года. На повестке дня все тот же Brexit – он будет определять политическое и экономическое будущее Великобритании и заставит Брюссель пройти тест на принципиальность. В то же время жители Старого Света, надев желтые жилеты, испытывают на прочность франко-немецкую ось, а итальянские популисты бросают вызов догмату о низком бюджетном дефиците и финансовой дисциплине", – указывают эксперты Валдайского клуба и Российского совета по международным делам.