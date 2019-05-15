Вредные выбросы и гормоны: найдены причины ранней седины

Волосы могут менять цвет не только из-за старости

Седина в волосах – это естественное и практически неизбежное проявление возрастных изменений, но если волосы начали "стареть" слишком рано, то причина может быть гораздо серьезнее.

Во-первых, у тех, кто курит сам или является пассивным курильщиком, волосы становятся серыми быстрее. Все из-за табачного дыма, который способен влиять на быстрое изменение цвета волос из-за свободных радикалов, содержащихся в нем.

Второй причиной может быть загрязненный воздух. Токсины и вредные выбросы могут ускорять появление седины из-за свободных радикалов. Они содержатся во вредных веществах, которые потом смешиваются с атмосферой и попадают внутрь организма.

Иногда причина изменения на голове может идти изнутри организма, например, аутоиммунные болезни и гормональные изменения способны изменить текстуру, плотность и даже цвет волос. Также у больного могут быстро выпадать волосы или изменить свой цвет на седой, сообщает "МедикФорум".

Пятой причиной является стресс, способный вызвать целый ряд осложнений в области здоровья и повлечь за собой поседение шевелюры.

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