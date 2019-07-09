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Для потенции и памяти: назван сильнейший афродизиак

Фото: www.globallookpress.com
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Природное средство решил сразу несколько проблем

Кора растения катуаба – считается сильнейший бразильским афродизиаком. Известно, что растение не только повышает сексуальное влечение, но и защищает организм от инфекций. Также кору этого дерева традиционно использовали для восстановления памяти и устранения забывчивости на первых стадиях болезни Альцгеймера.

Для мужчин будет особенно полезна настойка из катуаба – она является эффективной природной виагрой. Недаром именно этот экстракт входит в состав большинства таблеток для повышения потенции.

Кора бразильского катуаба наделена множеством витаминов и минералов, способных увеличить либидо, поднять уровень тестостерона, а также противостоять половым инфекциям. Все из-за витаминов группы А, В, С, Е, которые не только защищают иммунитет, но и нейтрализуют инфекции, – пишет VistaNews.

Также эту кору используют при лечении простатита и онкологических заболеваниях на начальных стадиях. Большое содержания йода и фосфора говорит о том, что настойка из бразильского афродизиака максимально поднимает уровень главного мужского полового гормона тестостерона – это усиливает половое желание.  

Благодаря высокому содержанию железа в коре, отвар способен разгонять кровь по венам, увеличивая приток к нужным органам. А магний в составе будет полезен для тех, кто борется с бесплодием.

Дарья ПЕТРОВА
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