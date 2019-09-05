Это окончательно: апокалипсис наступит через 10 дней

Планета погрузится во мрак

Бдительные уфологи предупреждают: Землю ждет катастрофа. Солнце больше не притягивает к себе планеты, заявляют эксперты.

По словам альтернативных ученых, сила притяжения нашего светила стремится к нулю, всего лишь через двое суток ее будет недостаточно, чтобы удержать на орбите небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца.

А через 10 дней Земля удалится от звезды на такое расстояние, что погрузится в вечный мрак, рассказал порталу Vlad Time пожелавший остаться анонимным профессор.

Специалист считает, что через 120 часов люди начнут замечать уменьшение размеров Солнца на небе, а окончательное затемнение случится, как упоминалось выше, спустя 10 суток. Финал будет ужасен: планета улетит в открытый космос, где ее будут бомбардировать многочисленные астероиды. Впрочем, землянам уже будет все равно: еще до этого люди погибнут от отсутствия тепла и света.

Более осторожные эксперты считают, что уфологи получили неправильные данные или же неверно интерпретировали их.



