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Это окончательно: апокалипсис наступит через 10 дней

Это окончательно: апокалипсис наступит через 10 дней
Фото: pixabay.com
Планета погрузится во мрак

Бдительные  уфологи предупреждают: Землю ждет катастрофа. Солнце больше не притягивает к себе планеты, заявляют эксперты.

По словам альтернативных ученых, сила притяжения нашего светила стремится к нулю, всего лишь через двое суток ее будет недостаточно, чтобы удержать на орбите небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца.

А через 10 дней Земля удалится от звезды на такое расстояние, что погрузится в вечный мрак, рассказал порталу Vlad Time пожелавший остаться анонимным профессор.

Специалист считает, что через 120 часов люди начнут замечать уменьшение размеров Солнца на небе, а окончательное затемнение случится, как упоминалось выше, спустя 10 суток. Финал будет ужасен: планета улетит в открытый космос, где ее будут бомбардировать многочисленные астероиды. Впрочем, землянам уже будет все равно: еще до этого люди погибнут от отсутствия тепла и света.

Более осторожные эксперты считают, что уфологи получили неправильные данные или же неверно интерпретировали их.


Валентина МАЙОРОВА
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