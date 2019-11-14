Красная планета выделяет необходимый для дыхания газ

Марс обзаводится новым кислородом. Там происходит своеобразное весеннее пополнение. То есть не исключено, что в будущем красная планета станет пригодным для жизни.

После зимы на ее поверхности прибавляется 30% газа без цвета и запаха. А к осени марсоход Curiosity в кратере Гейл фиксирует прежние значения, поведали специалисты Американского геофизического союза.

Сначала ученые думали, что кислород высвобождается из марсианской воды и углекислого газа. Однако их количества недостаточно, чтобы дать планете такое количество химического элемента, необходимого для дыхания и горения.

Пока загадка не разгадана. Возможно, она станет ключом к вопросу: если ли, была ли жизнь на Марсе.

Напомним, ранее тайваньский уфолог рассмотрел на красной планете каменный монумент вождю.