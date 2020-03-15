Опасность заболевания проверили на хорьках

Ученые из Роттердама изменили два ключевых гена птичьего гриппа и получили в результате куда более опасный вирус. Его разрушающее организм действие исследователи решили проверить на хорьках. Симптомы гриппа у этих зверьков наиболее близки к человеческим.

Выяснилось, что "модифицированный"H5N1 превратился в смертоносную инфекцию, которая распространяется очень быстро и может стать причиной гибели миллионов человек.

Исследователи уверены, что, если изучать воздействие новой заразы на организм в условиях строгой секретности, это принесет больше пользы, чем вреда. Возможно, таким образом получится найти лекарство от болезни и предотвратить пандемию.

Однако коллеги из других стран с голландцами не согласились. Специалистов по биобезопасности пугает, что может произойти, если "Вирус Армагеддона" – именно так окрестили новое заболевание его создатели – вырвется за пределы лаборатории. Многие исследователи утверждают, что по сравнению с лабораторной инфекцией нового типа даже сибирская язва кажется безобидной, сообщает РБК.

Голландские ученые, конечно, постарались, но человечество сейчас страдает от другого заболевания – коронавируса. Число зараженный в мире превысило 150 тысяч, около 88 тысяч из них – жители КНР. Врачи из Китая уже успели заявить, что эпидемия коронавируса в стране пошла на спад, но в Европе заболевание только набирает обороты. Больше остальных стран Старого света от инфекции страдает Италия. Там закрыты все образовательные учреждения, людям запрещено без особой надобности покидать свои дома. Во Франции ситуация обстоит не сильно проще: власти Парижа приняли решение перекрыть главные достопримечательности города для того, чтобы избежать распространения CODIV-19.