Французы озолотятся на минимальной зарплате

В переводе на рубли МРОТ вырастет до шестизначной суммы

Участники акций протеста, которые продолжаются в Республике почти месяц, добились частичного удовлетворения своих требований. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поднять минимальный оклад в стране на 100 евро. После повышения он составит €1,3 тысячи. Если обменять эти деньги на российскую валюту, получится больше 100 тыс. рублей.



Накануне вечером французский лидер выступил с телеобращением, в котором заявил о готовности пойти на уступки. Минимальный размер оплаты труда, по его словам, вырастет уже с января следующего года. При этом все дополнительные расходы на себя возьмет государство, а не работодатели.

Со следующего года работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без налогов. Также работникам посулили годовые премии. "Я попрошу всех работодателей, которые могут это сделать, выплатить премии по итогам года, с которых не будут взиматься налоги", – приводит слова президента Франции "Интерфакс".

Макрон заявил, что некоторые его решения были ошибочны, но тут же добавил, что многие проблемы, с которыми приходиться сталкиваться французам в повседневной жизни, накапливались на протяжении последних 40 лет. По словам президента, граждане страны должны жить "достойным образом".

Ранее протестующие уже добились от властей некоторых уступок. Правительство страны объявило мораторий на повышение пошлин на горючее.

Жалованье, которое будут получать французы с Нового года даже на самой низкооплачиваемой и неквалифицированной работе, выглядит заоблачным, особенно по российским меркам. Жизнь во Франции стоит дороже, чем в России, но тем не менее с зарплатой, эквивалентной 100 тыс. руб., гражданам страны будет обеспечено безбедное существование.

Впрочем, победа участников протестных акций во Франции может оказаться пирровой. Правительство предупредило, что новые социальные гарантии для французов, обещанные главой государства, потребуют увеличения государственных расходов на €8-10 миллиардов. Кроме того, они замедлят рост ВВП вдвое, сообщает BFMTV. При замедлении экономики выручка предприятий будет падать, отчисления налогов в казну сократятся, в итоге бюджет опустеет, и у властей попросту не останется денег, чтобы удовлетворить аппетиты протестующей толпы.

Пока "желтые жилеты" выбивают из властей шестизначную зарплату, в России борются с другой проблемой. По данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности, за три месяца увеличилось на 200 тысяч человек. Число прозябающих в нищете достигло 19 миллионов человек – это примерно 13,3% населения страны. Впрочем, вот-вот эти цифры начнут стремительно сокращаться: президент РФ Владимир Путин в новых майских указах пообещал к 2024 г. сократить число нищих вдвое.