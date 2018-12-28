Если уволят: куда пойти работать в 2019 году

Названы самые востребованные профессии в IT-сфере

В будущем году на российском рынке труда будет наблюдаться повышенный спрос на разработчиков приложений, специалистов по тестированию и аналитиков данных. Область информационных технологий развивается с космической скоростью, а потому там еще долго будут нужны новые кадры.



Рейтинг специалистов, на которых работодатели откроют настоящую охоту, составили аналитики портала SuperJob.ru. Список выстроен по среднему количеству претендентов на вакансию, передает "Российская газета".

На вершине списка находятся разработчики мобильных приложений на платформах для iOS и Android. Спрос на профессионалов в этой области растет куда быстрее, чем предложение. Из-за этого конкуренция в данном сегменте довольно низкая – менее двух человек на место. При этом деньги платят приличные: средний оклад по Москве – 130-140 тыс. руб., а зарплатный максимум – 300 тыс. руб. в месяц.

Также огромный интерес компании будут проявлять к UI/UX-дизайнерам. Это такие люди, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, в которых удобство использования так же важно, как и внешний вид. Конкурс среди них составляет в среднем 2,5 соискателя на вакансию. Средняя зарплата в Москве 110-120 тыс. руб., зарплатный максимум - 250 тыс. рублей.

На третьей строчке рейтинга расположились специалисты по тестированию. Особенность спроса в этом классе состоит в том, что работодатели охотно нанимают не только опытных тестировщиков сложных приложений, владеющих несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования, но и начинающих молодых специалистов. На каждую такую вакансию в базе SuperJob.ru приходится в среднем 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве составляет 80-90 тыс. руб. в месяц, зарплатный максимум – 250 тыс. рублей.

Наконец, замыкают четверку наиболее востребованных IT-профессий 2019 г. аналитики BigData. К их услугам все чаще прибегают самые разные компании: IT-фирмы, финансовые организации, компании сферы продаж и услуг. Специалистов этого профиля довольно много – 4,5 человека на место. Но и вознаграждение за труды является более чем достойным: средний заработок по Москве составляет 140-150 тыс. руб. в месяц, зарплатный максимум – 250 тыс. рублей.

Возможно, освоить одну из перечисленных профессий следует тем специалистам, которым накануне Минтруд предсказал массовые сокращения в будущем году. Угроза увольнения нависла прежде всего над сотрудниками финансовой и транспортной сфер, а также над специалистами, занятыми в производстве электрооборудования, вычислительной и измерительной техники.