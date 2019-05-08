Сообщения о радиации вызвали панику среди россиян

Опасности нет, заявили в МЧС РФ

Жителей Тверской области призвали к спокойствию: так напугавшее их сообщение о радиоактивной и химической опасности оказалось учебной тревогой.

Ранее в среду, 8 мая, население региона увидело на экранах телевизоров предупреждения о повышенном уровне радиации, а затем и о химических выбросах. Гражданам было рекомендовано немедленно забаррикадироваться в помещении, отключить газ, свет и воду, собрать документы, выпить йодистый препарат и ждать дальнейших указаний.

Как оказалось, тревога была ложной. В области проверяли работу систем оповещения населения о техногенных катастрофах.

"Радиационный фон на территории области в норме. В Удомле – все в норме. На федеральном уровне была проверка связи. Населению волноваться не о чем", – сообщили "АИФ-Тверь" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При этом на сайте ГУ МЧС по Тверской области опубликовали обращение к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой не совершать "необдуманных действий".

Система оповещения работает – это хорошо. Граждане пережили несколько страшных минут – это плохо. Кто первый совершил "необдуманный поступок" – еще вопрос.