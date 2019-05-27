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Сдал бутылки – купил новую: советская практика возвращается

Фото: www.globallookpress.com
Магазины обяжут выкупать стеклотару у населения

Мотивировать граждан на экологичную утилизацию мусора хотят деньгами. По поручению главы кабмина РФ Дмитрия Медведева сейчас три министерства – Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития – прорабатывают вопрос о приеме торговыми сетями стеклянной и пластиковой тары у граждан. Законопроект должен поступить в Госдуму уже в июне.

Возврат бутылок должен быть платным, иначе у большинства не будет стимула собирать пустую тару и нести ее обратно в магазин, подчеркнул в интервью "Известиям" председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов. По опыту других стран, за одну бутылку можно получить от 1,5 до 7 рублей.

Но тут есть отрицательный момент: во-первых, на эту сумму могут поднять стоимость товара в возвращаемой таре. Во-вторых, не у всех торговых точек есть соответствующие площади для хранения, то есть потребуются вложения на организацию складских помещений.

Фото: pixabay.com

Плюс нужны заводы по вторичной переработке стеклотары и пластика, дорогостоящее оборудование, которое не производится в России. Кто за это будет платить – еще один вопрос.  

В России прием использованных банок и бутылок прекратился в 2012 г. в связи с новым техрегламентом к заводам по производству пищевой тары. 

Николай ВИКТОРОВ
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