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Появилось новое видео пожара на подмосковной ТЭЦ

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Возгорание на площади 800 квадратных метров сняли с воздуха

В Мытищах на ТЭЦ "Северная" утром 11 июля начался крупный пожар. По предварительным данным, с ожогами к медикам обратились 12 человек.

В настоящее время огонь потушен, сотрудники МЧС устраняют последствия происшествия, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

В тушении пожара были задействованы 2 вертолета Московского авиационного центра.

Огонь возник на газовой станция высокого давления. В экстренных службах ТАСС рассказали, что пожар затронул газопровод.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв на газопроводе, заявил замглавы МЧС Илья Денисов.

Пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности. в настоящее время огонь перекинулся на еще одно здание и склад общей площадью 800 кв. метров. Это возгорание пока не локализовано, пострадавших от него нет.


Валентина МАЙОРОВА
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