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"Единая Россия" обратила внимание Генпрокуратуры на дело слепой пары из Кузбасса

Фото: er.ru
Обращение направлено на имя генпрокурора Юрия Чайки

Выяснить законность продажи жилья семейной пары инвалидов из Кемеровской области попросил Генеральную прокуратуру РФ депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин. Свое обращение он направил непосредственно на имя генпрокурора Юрия Чайки.

"Прошу провести проверку всех сведений о возможном правонарушении. В случае выявления фактов нарушения имущественных и гражданских прав семьи прошу принять меры прокурорского реагирования", – говорится в обращении.

Ранее в СМИ появилась информация, что незрячих инвалидов из Кузбасса Владимира и Ирину Баландиных мошенники лишили квартиры. По словам граждан, они никому не передавали прав на свое имущество, но неожиданно узнали, что у их жилья появился новый собственник.

Антон Горелкин. Фото: er-duma.ru

Владимир пытался обратиться в местные органы полиции, но заявление в устной форме у него не приняли, а писать он, поскольку слепой, не может. Мужчина отправился искать справедливости в Москве, но дорогой заболел воспалением легких и попал в больницу.

"Возможно, эта история – не единственная, и мошенники действуют по схеме, незаконно отбирая квартиры у людей с ограниченными возможностями здоровья", – отметил Горелкин в интервью РИА "Новости".

Представитель ЕР заявил, что намерен "добиваться справедливости в этой истории".

Николай ВИКТОРОВ
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