Каждая пятая семья в России оторвана от общества

Дело не только в бедности

В России 13,1% населения находится в зоне риска социальной эксклюзии. Таковы данные экспертов Высшей школы экономики за 2018 год. Что касается домохозяйств, то изолированными от общества можно считать 19,8%.

Получается, практически каждая пятая семья в РФ оторвана от нормальной жизни по причине финансового неблагополучия. Но бедность – не единственный фактор. В социальной эксклюзии, по нормам ООН, люди оказываются, когда у них по разным причинам ограничен доступ к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни, указывает "Коммерсант".

Чаще всего социальная изоляция возникает у безработных – в РФ это происходит в 36,2% случаев, и стариков – 22,6%.

Больше всего людей, выброшенных на обочину жизни, нашлось в Хакасии (34,3%), меньше всего – в Москве (1,7%).