Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Каждая пятая семья в России оторвана от общества

Каждая пятая семья в России оторвана от общества
Фото: www.globallookpress.com
Дело не только в бедности

В России 13,1% населения находится в зоне риска социальной эксклюзии. Таковы данные экспертов Высшей школы экономики за 2018 год. Что касается домохозяйств, то изолированными от общества можно считать 19,8%.

Получается, практически каждая пятая семья в РФ оторвана от нормальной жизни по причине финансового неблагополучия. Но бедность – не единственный фактор. В социальной эксклюзии, по нормам ООН, люди оказываются, когда у них по разным причинам ограничен доступ к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни, указывает "Коммерсант".

Чаще всего социальная изоляция возникает у безработных – в РФ это происходит в 36,2% случаев, и стариков – 22,6%.

Больше всего людей, выброшенных на обочину жизни, нашлось в Хакасии (34,3%), меньше всего – в Москве (1,7%).

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Донбассе отбирают российские паспорта

В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной

Опасно: Узбекистан отдаст России ядерные отходы

Москва согласилась помочь Ташкенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей