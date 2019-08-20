Станции контроля за радиацией в РФ возобновили работу

Речь пока только о двух установках

Станции мониторинга за радиацией, установленные в Пеледуе и Билибине, возобновили передачу данных в Организацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Об этом сообщил во вторник, 20 августа, представитель Организации Лассина Зербо.

"Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций", – цитирует ТАСС слова Зербо.

Ранее в ОДВЗЯИ заявили, что после взрыва ракеты во время испытаний в Архангельской области некоторые станции мониторинга перестали работать. При этом о перебоях на станции в поселке Пеледуй не упоминалось.